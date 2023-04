 Inflation: Lebensmittelpreise bleiben hoch, Unterhaltungselektronik wird billiger

Das Wirtschaftsinstitut Ifo rechnet mit einem schleppenden Rückgang der Inflation. Auch, wenn kaum Unternehmen ihre Preise noch erhöhen wollen.

Berlin In Deutschland wollen zunehmend weniger Unternehmen an der Preisschraube drehen. Darauf deuten die Forschungsergebnisse des Wirtschaftsinsituts Ifo hin. „Die Preisanhebungswelle dürfte ihren Scheitelpunkt bereits überschritten haben“, sagt Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Besonders betroffen von Preiserhöhungen waren in den vergangenen Monat vor allem der Einzelhandel und konsumnahe Dienstleister. Hier wird sich nach den Prognosen aber vorerst wenig tun, wie die Barometer für Preiserwartungen zeigen. Die Preise dürften zwar lauf lange Sicht stabil bleiben oder geringfügig sinken, jedoch schrittweise und von einem hohen Niveau ausgehend. „Die Inflation in den kommenden Monaten nur sehr langsam zurückgehen“, betont Wollmershäuser. Vor allem die sogenannte Kernrate, also der Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie, werde weiter hoch bleiben.

Inflation bei 7,3 Prozent im Jahresvergleich

Der Inflationsdruck hat nach Prognosen von Ökonomen im April kaum nachgelassen. Die Inflationsrate soll um 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen sein, sagten die Volkswirte von 21 Banken im Schnitt gegenüber der Nachrichtagentur Reuters voraus.

Im März war die Teuerungsrate bereits auf 7,4 Prozent gefallen, nachdem sie zu Jahresbeginn - im Januar und Februar - bei jeweils 8,7 Prozent lag. Am Freitag will das Statistische Bundesamt dann eine erste offizielle Schätzung für die Teuerung im April vorlegen.

„In einigen Bereichen des Einzelhandels stiegen die Preiserwartungen sogar wieder“, heißt es beim Ifo-Institut. Dazu zählen Nahrungsmittel und Getränke, Computer- und Software, Fahrräder sowie Informations- und Kommunikationstechnik. Weniger Preisanhebungen planen vor allem Gastronomie, Baumärkte, Autohändler und Einzelhändler für Unterhaltungselektronik.

