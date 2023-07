Inflation Welche Branchen die Preise stärker als die Kosten erhöht haben

Einer Studie zufolge haben einige Branchen ihre Preise deutlich stärker erhöht als ihre Kosten bei Vorleistungen gestiegen sind. Ein Beweis für das „Gierflation“-Phänomen?

Die Preise für Holz sind enorm gestiegen. (Foto: picture alliance/dpa) Zimmermann

Heilbronn 2022 war ein Jahr der Kostenschocks. Die Energiekrise und die Teuerung bei Nahrungsmitteln haben dafür gesorgt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich tiefer in die Tasche greifen mussten.

Auch die Wirtschaft trifft die stark gestiegenen Preise. Die Unternehmen haben aber die Möglichkeit, die erhöhten Kosten in Form von eigenen höheren Preisen an ihre Kunden weiterzugeben – und die Preise vielleicht noch stärker anzuheben als nötig. Haben die Unternehmen 2022 also unter dem Kostenschock gelitten oder vielmehr daran verdient?

Antworten darauf gibt eine neue Studie von Ökonomen des Verbands der forschenden Arzneimittelhersteller (VFA), die zuvor in leitenden Positionen beim Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) tätig waren. Demnach hat der Großteil der Unternehmen die höheren Kosten eins zu eins weitergegeben. Doch es gibt durchaus Sektoren mit auffälligen Abweichungen – insbesondere in Richtung überbordender Preiserhöhungen.