Inflationsanpassung 8,5 Prozent mehr Gehalt für EU-Beamte? Brüsseler Lohnpläne verärgern Mitgliedstaaten

Die Gehälter von EU-Angestellten sind an die Inflation gekoppelt. Daher dürften sie in diesem Jahr kräftig steigen. Doch die Mitgliedstaaten wollen das nicht hinnehmen.

Das Lohnplus komme nicht nur den Mitarbeitern der Kommission, sondern auch den Angestellten anderer „EU-Organe“ wie dem Parlament und dem Rat zugute, (Foto: IMAGO/Future Image) Plenarsaal des Europäischen Parlaments

Brüssel EU-Angestellte können in diesem Jahr ein kräftiges Lohnplus erwarten – trotz der angespannten Haushaltslage in vielen Mitgliedstaaten. Um etwa 8,5 Prozent könnten die Gehälter für das Personal der europäischen Institutionen steigen, da sie sich an der Inflationsentwicklung in Belgien und Luxemburg orientieren. Die Mitgliedstaaten sind verärgert. Die Lohnerhöhung sei zwar rechtlich so vorgesehen, aber politisch in Zeiten wachsender finanzieller Sorgen schwer zu erklären, klagen Diplomaten.

Das Lohnplus erwarten etwa 40.000 Angestellte. Es komme nicht nur den Mitarbeitern der Kommission, sondern auch den Angestellten anderer „EU-Organe“ wie des Parlaments und des Rats zugute.

Die stark gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel belasten viele Europäer finanziell. Das Verständnis der Bürger dafür, dass das EU-Personal mit einer Lohnerhöhung von den Folgen der Inflation abgeschirmt wird, dürfte entsprechend gering sein. Ein Sprecher der EU-Kommission wies darauf hin, dass die Mitgliedstaaten der „jährlichen Gehaltsaktualisierung“ selbst zugestimmt hätten.

