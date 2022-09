Insolvenzen Zahl der Firmenpleiten steigt im August – Verband sieht über eine Million Unternehmen bedroht

Wiesbaden Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) warnt angesichts stark steigender Energiekosten vor einer Pleitewelle. Bundesgeschäftsführer des Verbands, Markus Jerger, sagte dem Handelsblatt: „Eine Insolvenzwelle unter kleinen und mittleren Unternehmen ist ein Szenario, mit dem wir mittlerweile rechnen müssen. Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand und wissen schon jetzt nicht mehr, wie sie die höheren Kosten bewältigen sollen.“

Jerger verwies auf eine aktuelle Umfrage seines Verbandes. Danach hätten vier von zehn Unternehmen geantwortet, dass allein die stark steigenden Energiepreise eine existenzielle Bedrohung darstellen. „Wenn man die Zahlen deutschlandweit hochrechnen würden, wären das bei 3,5 Millionen existierenden Unternehmen in Deutschland 1,4 Millionen bedrohte Unternehmen“, sagte Jerger. „Das zeigt, welches Ausmaß die aktuelle Krise hat.“

Die Zahl der Firmenpleiten ist im August gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Daten am Montag mitteilte, meldeten im vergangenen Monat 6,6 Prozent mehr Unternehmen Insolvenz an als im Juli.

Im ersten Halbjahr hatten die Amtsgerichte noch vier Prozent weniger Firmenpleiten registriert als ein Jahr zuvor.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Statistiker wiesen am Montag darauf hin, dass die Insolvenzanträge oft erst mit Zeitverzug in die Statistik einfließen. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) geht nun von weiter steigenden Zahlen aus.

Nach einer langen Zeit mit niedrigen Insolvenzzahlen habe eine Trendwende eingesetzt, erklärte IWH-Forscher Steffen Müller in der vergangenen Woche. Grund dafür seien in erster Linie stark steigende Preise zum Beispiel für Energie und Probleme in den Lieferketten. Von einer drohenden Pleitewelle könne jedoch derzeit nicht gesprochen werden, so Müller.

CDU-Politikerin wirft Bundesregierung „unterlassene Hilfeleistung“ vor

Endgültige Zahlen liegen dem Bundesamt inzwischen für das erste Halbjahr vor. In den sechs Monaten meldeten die Amtsgerichte 7113 Unternehmensinsolvenzen und damit vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger bezifferten die Gerichte auf knapp 8,2 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2021 waren sie mit rund 31,8 Milliarden Euro deutlich höher, weil es mehr größere Fälle gab.

BVMW-Bundesgeschäftsführer Jerger warnte: Dem Mittelstand drohe „dauerhafter und womöglich unwiderrufbarer Schaden durch die Energiepreisexplosion“. Daher müsse die Bundesregierung für Entlastungen auf breiter Front sorgen – und zwar „pragmatisch und ideologiefrei in allen Bereichen“.

Notwendig sei ein „Schutzschirm für kleine und mittlere Unternehmen“. Zudem brauche es Hilfsprogramme für energieintensive Betriebe, einen „Wirtschaftsstromtarif“ sowie eine Senkung der Stromsteuer auf die Mindestvorgabe der EU. Auch die Gasbeschaffungsumlage sei in der jetzigen Lage „Gift für die Unternehmen“, betonte Jerger.

Die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Gitta Connemann (CDU), fordert aufgrund der Energiekrise strukturelle Entlastungen für die Wirtschaft sowie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

>> Lesen Sie auch: Droht eine Insolvenzwelle? Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten

Jedes zweite Unternehmen sei bereits stark von den hohen Energiepreisen betroffen und mehr als 84 Prozent der Firmen erwarte den Verlust von Arbeitsplätzen. „Lauter können die Betriebe nicht nach Hilfe rufen“, doch von der Bundesregierung kämen nur Ankündigungen, sagte Connemann dem TV-Sender Phoenix. „Das grenzt an unterlassener Hilfeleistung.“

Staatliche Interventionen

Die CDU-Politikerin schlägt staatliche Interventionen vor, um in Schieflage geratenen Energieversorgern zu helfen, statt mit der geplanten Gasumlage alle Gas-Verbraucher zur Kasse zu bitten: „Die Gasumlage führt die Betriebe zum Exitus“, sagte Connemann. Die Regierung solle nun die Steuer auf Gas und die CO2-Abgabe senken, da die Energiepreise der Grund der „rasanten Inflation“ seien.

Um eine Pleitewelle infolge der Pandemie abzuwenden, hatte der Staat die Pflicht zum Insolvenzantrag bei Eintritt von Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit zeitweise ausgesetzt. Seit dem 1. Mai 2021 gilt die Insolvenzantragspflicht wieder in vollem Umfang. Ausnahmen gab es noch bis 31. Januar 2022 für Betriebe, die im vergangenen Sommer Schäden durch Starkregen oder Überflutungen erlitten. Im vergangenen Jahr hatte es so wenige Firmenpleiten wie noch nie seit Einführung der aktuellen Insolvenzordnung 1999 gegeben.

Mit Agenturmaterial

Mehr: Der Staat als Retter in jeder Krise? Über den fatalen Irrtum der Vollkasko-Politik