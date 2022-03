Interview mit Lisandra Flach „Eine Neuauflage von TTIP wäre eine Win-win-Situation“

Laut der Ifo-Handelsökonomin wäre ein neues europäisch-amerikanisches Handelsabkommen ökonomisch sinnvoll – insbesondere bei einer möglichen Abkopplung von China.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin leitet das Zentrum für Außenwirtschaft des Ifo-Instituts und ist Professorin für Ökonomik der Globalisierung an der LMU München. (Foto: ifo-Institut) Lisandra Flach

Berlin Der Vorschlag von Finanzminister Christian Lindner (FDP) für ein neues Handelsabkommen zwischen der EU und den USA stößt auf Zustimmung. Die Leiterin des Ifo-Zentrums für Außenhandel, Lisandra Flach, hielte ein Neuauflage von TTIP für „ökonomisch äußerst hilfreich“. Sollte sich etwa China an die Seite Russlands stellen und womöglich als Wirtschaftspartner in Europa ausfallen, seien die Folgen kurzfristig zwar drastisch. Aber: „Ein neues TTIP könnte eine Abkopplung Chinas abfedern.“

Allerdings hält die Ökonomin eine Neuauflage für politisch unwahrscheinlich, nicht nur wegen der protektionistischen Haltung der USA. Die deutsche Ampelkoalition will neue Handelsabkommen nur noch in Kombination mit hohen Umwelt- und Sozialstandards schließen. „Legt sie stets so hohe Standards an, dass gar keine Abkommen mehr zustande kommen, ist nichts erreicht. Dann wird aus der Strategie ebenfalls Protektionismus.“

Lesen Sie hier das Interview: