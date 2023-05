Der Chef des Instituts zur Zukunft der Arbeit hat eine überraschende Sicht auf den Mitarbeitermangel. Dieser kann Simon Jäger zufolge Deutschland produktiver machen und Ungleichheit abbauen.

„Es braucht mehr Wertschätzung für unabhängige Forschung. Das wollen wir erreichen.“ (Foto: Imago Images) Simon Jäger

Berlin Simon Jäger forscht nicht nur über die Arbeitskräfteknappheit in Deutschland. Er muss auch selbst damit umgehen. Im Frühjahr 2022 wurde der Ökonom Chef des Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA), das seine Präsenz sowohl in der alten als auch in der jetzigen Bundeshauptstadt ordentlich ausbauen will.

Viele neue Forscherinnen und Forscher sollen her. Arbeitsmärkte und Demografie sind zu zentralen Themen für die deutsche Wirtschaftswissenschaft und Politik geworden.

Der 37-Jährige, der zuvor in Berkeley, Harvard, Stanford und Cambridge forschte, soll sich um die Ausbaupläne kümmern. Noch hat das IZA nur kleine Büroräume in Berlin, Jäger kommt zum Interview in das Hauptstadtbüro des Handelsblatts – und räumt mit einigen Mythen auf.

Lesen Sie hier das vollständige Interview mit IZA-Chef Simon Jäger:

