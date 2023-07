KI und Halbleiter USA nehmen Investitionen von US-Firmen in China unter die Lupe

Die Investitionen haben den USA zufolge unter anderem direkt zu Menschenrechtsverletzungen beigetragen. Nun will Biden offenbar neue Beschränkungen für bestimmte Unternehmen erwägen.

Investitionen in chinesische Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von Halbleitern, KI und Quantencomputern beschäftigen, sollen möglicherweise beschränkt werden. (Foto: AP) Joe Biden

Washington Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses hat eine Untersuchung der Investitionen von vier US-Risikokapitalfirmen in chinesische Unternehmen für Künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiter eingeleitet.

Der Sonderausschuss forderte am Mittwoch Qualcomm Ventures, den Investitionszweig des Chipherstellers Qalcomm und GGV Capital, GSR Ventures sowie Walden International auf, bis zum 1. August Informationen über ihre China-Geschäfte offen zu legen. GGV, Walden, GSR und Qualcomm reagierten nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.

In den Schreiben des Ausschusses an die Unternehmen heißt es, die Investitionen hätten direkt zu Chinas Menschenrechtsverletzungen, insbesondere der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren, militärischer Modernisierung und dem Bestreben der Kommunistischen Partei Chinas, die technologische Führung der USA zu verdrängen, beigetragen. Die Regierung in Peking hat die Vorwürfe der USA über Menschenrechtsverletzungen gegen Uiguren stets zurückgewiesen.

US-Präsident Joe Biden erwägt neue Vorschriften zur Beschränkung von US-Investitionen in chinesische Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von Halbleitern, KI und Quantencomputern beschäftigen.