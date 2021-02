Kinderbonus 2021 150 Euro pro Kind: Koalition beschließt erneut Corona-Kinderbonus

Familien sollen zur Abfederung der Corona-Kosten im Jahr 2021 erneut einen Kinderbonus erhalten. Eltern erhalten ihn zusätzlich zum Kindergeld – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Auch 2021 gibt es also einen Corona-Kinderbonus. Spitzen von CDU, CSU und SPD einigten sich am Mittwoch auf einen Zuschuss zum Kindergeld von einmalig 150 Euro pro Kind. Das gaben Union und SPD nach einem Treffen des Koalitionsausschusses in Berlin bekannt. Im vergangenen Jahr hatte es pro Kind 300 Euro Bonus gegeben, um den Konsum in der Coronakrise anzukurbeln.

Kinderbonus: Überweisung im März oder April

Nun einigte sich die Große Koalition auf einen Zuschuss für 2021. Die Einmalzahlungen von 150 Euro pro Kind sollen voraussichtlich im März oder April überwiesen werden.

Allerdings wird die Zusatzzahlung mit der Steuerersparnis durch den Kinderfreibetrag verrechnet. Der Kinderfreibetrag, der 2021 bei 8388 Euro liegt, beschreibt die Einkommenshöhe, die Eltern verdienen dürfen ohne dafür Steuern zahlen zu müssen.

Gutverdiener gehen leer aus

Die Steuerersparnis durch diesen Kinderfreibetrag wird Eltern aber nur ausgezahlt, wenn die Eltern der Bezug von Kindergeld finanziell schlechter stellen würde. Daraus ergibt sich rechnerisch, dass Paare etwa ab einem gemeinsamen Jahreseinkommen von 75.000 Euro brutto nicht von dem Corona-Kinderbonus profitieren.

Analog gilt das für Alleinerziehende ab einem Brutto-Jahreseinkommen von circa 37.500 Euro. Das heißt: Wer weniger verdient, profitiert von dem Kinderbonus. Gutverdiener über der genannten Einkommensgrenze bekommen von der Zusatzzahlung hingegen nichts ab.

