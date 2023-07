Kommentar Deutsche Wachstumsschwäche: Aufwachen, Ampelkoalition!

Die Politik vermittelt nicht den Eindruck, als hätte sie den Ernst der Lage erkannt. Die Ampel muss dringend gegensteuern, sonst beschleunigt sich der wirtschaftliche Abstieg Deutschlands.

(Foto: dpa) Lindner, Scholz und Habeck

Es ist noch nicht lange her, da träumte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von Wachstumsraten wie zu Zeiten des Wirtschaftswunders in den 50er- und 60er-Jahren. Die Investitionen in Klimaschutztechnologien sollten es ermöglichen. Derzeit aber scheint es für den Kanzler und Deutschland eher ein böses Erwachen zu geben.

Nach zwei Quartalen mit schrumpfendem Bruttoinlandsprodukt stagniert die Wirtschaft nun. Schlimmer noch: Vieles spricht dafür, dass es sich nicht nur um einen kurzfristigen konjunkturellen Dämpfer handelt, sondern Deutschland eine längere Wachstumsschwäche bevorsteht.

Hohe Energiepreise, eine hohe Steuerbelastung, Arbeitskräftemangel und erdrückende Bürokratie machen den Standort unattraktiv. Investitionen werden woanders getätigt, wenn die Bundesregierung nicht mit milliardenschweren Subventionen wie beim Intel-Werk in Magdeburg lockt.

In der Ampelkoalition scheinen viele den Ernst der Lage nicht erkannt zu haben. Was dort nun vorgeschlagen wird, klingt so, als stecke Deutschland nur in einer kleinen Schwächephase, die sich mit ein paar Impulsen durch zusätzliche staatliche Investitionen überwinden lasse.