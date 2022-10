Konjunktur 2,4 Prozent weniger als im Vormonat – Industrie verzeichnet Auftragsminus im Neugeschäft im August

Viele Unternehmen im In- und Ausland fahren ihre Bestellungen zurück, im August besonders Großaufträge. Das dürfte an den hohen Energiepreisen liegen, die die Geschäfte vieler Unternehmen teilweise unprofitabel machen. Die noch hohen Bestände an nicht abgearbeiteten Aufträgen sind von Stornierungen bedroht und vermitteln nur eine Scheinsicherheit. Die deutsche Wirtschaft steht vor einem schwierigen Winterhalbjahr, ich erwarte mehr denn je eine Rezession, selbst wenn eine Rationierung von Gas vermieden würde.