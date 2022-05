Konjunktur Arbeitslosenquote in Eurozone sinkt auf Rekordtief

Rund 6,8 Prozent der Menschen in der Euro-Zone haben keine Arbeit. Vor allem der Dienstleistungssektor profitiert derzeit von Corona-Lockerungen.

im April gab es einen Rekordanstieg der Ausgaben für Reise- und Freizeitaktivitäten. (Foto: dpa) Gondeln in Venedig

Berlin In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit auf ein Rekordtief gefallen. Die Arbeitslosenquote ging im März gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte auf 6,8 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit der Euro-Einführung. Volkswirte hatten im Schnitt damit gerechnet.

Allerdings wurde die Quote für Februar revidiert, von zuvor 6,8 auf 6,9 Prozent. In den vergangenen Monaten ist die Arbeitslosigkeit in den 19 Mitgliedsländern der Eurozone tendenziell gesunken. Ein Jahr zuvor hatte die Quote bei 8,2 Prozent gelegen. In der gesamten EU war die Entwicklung ähnlich.

Im Monatsvergleich sank die Zahl der Arbeitslosen im Euroraum im März um 76.000 auf 11,27 Millionen. Zum entsprechenden Vorjahresmonat ging die Zahl um 1,93 Millionen zurück.