Konjunktur Beschäftigung in den USA wächst weiter – 223.000 neue Stellen im Dezember

In den USA sind nicht mehr nur mehr Stellen geschaffen worden, auch die Arbeitslosenquote sinkt. Die Notenbank Fed versucht währenddessen den hohen Preisauftrieb einzudämmen.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 200.000 neuen Arbeitsplätzen im Dezember gerechnet. (Foto: AP) Arbeiter auf einer Baustelle

Washington Am US-Arbeitsmarkt sind im vergangenen Monat mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Im Dezember 2022 kamen 223.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, nach 256.000 im November, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 200.000 neuen Arbeitsplätzen im Dezember gerechnet. Die getrennt erhobene Arbeitslosenquote fiel überraschend auf 3,5 von 3,6 Prozent im November.

Die Notenbank Fed ist gefordert, da sie den hohen Preisauftrieb im Land eindämmen und mit höheren Zinsen zugleich den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen will. So hob die Fed den Leitzins im Dezember um einen halben Prozentpunkt an – auf die neue Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent.

Das sagen Ökonomen zum robusten US-Arbeitsmarkt Bastian Hepperle, Hauck Aufhäuser Lampe Der Beschäftigungszuwachs bleibt knackig, trotz der Zinserhöhungen der Fed. Immer noch ist die Nachfrage nach Arbeitskräften weitaus größer als das Angebot. Wegen des anhaltend hohen Lohndrucks wird der Leitzins der Fed im Februar erneut um 50 Basispunkte steigen. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank Aller Zinserhöhungen zum Trotz schlägt sich die der US-Arbeitsmarkt wacker. Die Fed konnte mit ihren geldpolitischen Straffungen die Einstellungslaune der US-Unternehmen bislang nicht trüben. Auch im Dezember liegt ein robuster Jobaufbau vor. Der Personaldurst bleibt groß - die Unternehmen nehmen einen kräftigen Schluck aus der Job-Pulle. Die Fed wird deshalb mit Zinsanhebungen fortfahren.

Mittlerweile sieht die US-Notenbank erhebliche Fortschritte im Kampf gegen die hohe Inflation und will nach einer Serie kräftiger Zinserhöhungen künftig einen weniger aggressiven geldpolitischen Kurs steuern.

