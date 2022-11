Konjunktur Britische Inflation auf 41-Jahreshoch – Teuerungsrate bei 11,1 Prozent

Supermarkt in Großbritannien

Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen laut ONS im Oktober so stark wie seit 1977 nicht mehr.

London Teure Lebensmittel und Energie haben die britische Inflation auf das höchste Niveau seit 41 Jahren getrieben. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober um 11,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte.

Dies ist der höchste Wert seit Oktober 1981. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg von 10,7 Prozent erwartet, nach einer Jahresteuerungsrate von 10,1 Prozent im September. Laut dem ONS wäre die Inflation sogar auf 13,8 Prozent geklettert, wenn die Regierung die Energiekosten der Haushalte nicht gedeckelt hätte.

Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen laut ONS im Oktober so stark wie seit 1977 nicht mehr, womit insbesondere die unteren Einkommensschichten hart getroffen wurden.

Als Antwort auf die Daten sagte Finanzminister Jeremy Hunt, dass „harte, aber notwendige“ Entscheidungen erforderlich seien, um die steigenden Preise zu bewältigen: „Es ist unsere Pflicht, die Bank of England bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, die Inflation wieder auf die Zielmarke zu bringen, indem wir verantwortungsvoll mit den Finanzen der Nation umgehen“, erklärte Hunt.

Der Finanzminister will am Donnerstag seine Pläne zur Sanierung der öffentlichen Finanzen vorstellen, die Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen umfassen dürften.

Die britische Notenbank stemmte sich zuletzt mit dem größten Zinsschritt seit Jahrzehnten gegen die hohe Inflation und hob den geldpolitischen Schlüsselsatz um 0,75 Punkte auf 3,0 Prozent an. Es war die kräftigste Erhöhung seit 1989. Die Bank of England strebt eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent an, verfehlt das Ziel aber seit längerem.

