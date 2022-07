Konjunktur Britische Überraschung: Wirtschaft wächst im Mai

London Die britische Wirtschaft ist im Mai überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Vergleich zum Vormonat um ein halbes Prozent zu, wie das Statistikamt (ONS) am Mittwoch mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten eine Stagnation prognostiziert.

Doch vor allem die Gesundheitsbranche habe sich infolge eines Trends zu mehr Arztbesuchen als Wachstumsmotor erwiesen. Auch in Reisebüros und bei Speditionen brummte demnach das Geschäft. Ob mit dem unerwarteten Plus im Mai der vorhergesagte BIP-Rückgang im Quartal von April bis Juni doch noch vermieden kann, war unter Experten umstritten.

Für Wachstum auch im gesamten zweiten Quartal fehle nicht viel, hieß es bei Analysten der Investmentbanking-Firma RBC Capital Markets. „Es ist zu früh, um die Korken knallen zu lassen“, erklärte dagegen UBS-Ökonom Dean Turner.

Im Einzelnen deuteten die Daten weiter auf eine unter Druck stehende Wirtschaft hin, da sich viele Briten angesichts hoher Lebenshaltungskosten bei ihren Ausgaben einschränkten. Der neue Finanzminister Nadhim Zahawi begrüßte die Anzeichen für Wachstum, warnte jedoch vor Selbstzufriedenheit. „Wir arbeiten mit der Bank of England daran, die Inflation einzudämmen“, erklärte Zahawi.

Die jüngsten Konjunkturdaten könnten die Zentralbank in ihren Plänen bestärken, die Zinsen weiter zu erhöhen. Obwohl es Befürchtungen gibt, dass Großbritannien im Verlauf des Jahres in eine Rezession rutschen könnte, wird die Notenbank am 4. August voraussichtlich erneut an der Zinsschraube drehen. Die Zentralbank rechnet damit, dass die Inflation im Oktober elf Prozent erreichen könnte.

