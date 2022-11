Konjunktur Britische Wirtschaft an der Schwelle zur Rezession

Die Regierung stimmt die Briten auf schwierige Monate ein. Die Teuerungsrate liegt bei mehr als zehn Prozent, was an der Kaufkraft der Verbraucher nagt.

Die britische Notenbank stemmte sich zuletzt mit dem größten Zinsschritt seit Jahrzehnten gegen die ausufernde Inflation. (Foto: dpa) Bank of England

London Die britische Wirtschaft steht nach einem schwachen Sommer mit einem Bein in der Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel von Juli bis September 0,2 Prozent schwächer aus als im Vorquartal, wie das Statistikamt am Freitag in London mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten sogar mit einem Rückgang von 0,5 Prozent gerechnet. Bei zwei negativen Quartalen in Folge wird von einer Rezession gesprochen. Die Bank of England hatte kürzlich vor der Gefahr einer zweijährigen Rezession gewarnt.

Die Regierung stimmt die Briten auf schwierige Monate ein. „Ich mache mir keine Illusionen darüber, dass ein harter Weg vor uns liegt,“, sagte Finanzminister Jeremy Hunt anlässlich der BIP-Zahlen. „Aber um ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu erreichen, müssen wir die Inflation in den Griff bekommen.“ Einen anderen Weg gebe es nicht. Die Teuerungsrate lagt zuletzt bei mehr als zehn Prozent, was an der Kaufkraft der Verbraucher nagt.

Die britische Notenbank stemmte sich zuletzt mit dem größten Zinsschritt seit Jahrzehnten gegen die ausufernde Inflation: Sie erhöhte den geldpolitischen Schlüsselsatz um 0,75 Punkte auf 3,0 Prozent. Es war die kräftigste Anhebung der Bank of England (BoE) seit 1989 - und dies mitten in einer sich abzeichnenden Rezession. „Wenn wir jetzt nicht konsequent handeln, wird es später noch schlimmer“, verteidigte BoE-Chef Andrew Bailey die Entscheidung. Die höhere Zinsen machen Kredite für Investitionen und Konsum teurer, was die Konjunktur zusätzlich bremsen kann. Der konjunkturelle Trend zeigte zuletzt deutlich nach unten. Allein im September, als die Beerdigung von Königin Elizabeth mit einem einmaligen Feiertag begangen wurde, an dem viele Unternehmen geschlossen waren, schrumpfte die britische Wirtschaft um 0,6 Prozent. Die schwachen Wirtschaftsaussichten bilden einen schwierigen Hintergrund für die Haushaltserklärung von Finanzminister Hunt in der kommenden Woche. Als Reaktion auf die Daten wiederholte er seine Warnungen vor harten Entscheidungen bei Steuern und Ausgaben, um die öffentlichen Finanzen Großbritanniens und die Glaubwürdigkeit der Regierung in der Wirtschaftspolitik nach der kurzen Amtszeit von Liz Truss als Premierministerin wiederherzustellen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Bundesregierung will Investitionen deutscher Unternehmen in China deutlich beschränken