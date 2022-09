Konjunktur Bruttoinlandsprodukt steigt um 0,9 Prozent – Japans Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Die Coronamaßnahmen in Japan sind gelockert worden. So treiben insbesondere Restaurantbesuche, Reisen und Privatkonsum die Wirtschaft in dem Land weiter an.

Nach der Lockerung der Beschränkungen reisen wieder mehr Menschen. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Corona in Japan Tokio Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal dieses Jahres stärker gewachsen als gedacht. Wie die Regierung am Donnerstag auf Basis revidierter Daten bekanntgab, zog das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorquartal an. Auf das Jahr hochgerechnet bedeutet dies einen Anstieg um 3,5 Prozent. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker ein Wachstum von 0,5 Prozent zum Vormonat beziehungsweise von annualisiert 2,2 Prozent errechnet. Im Vorquartal hatte die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt noch stagniert. Zum Wachstum im zweiten Quartal trugen maßgeblich der private Konsum sowie die Kapitalausgaben der Unternehmen bei, die höher ausfielen als zunächst gedacht. Der Privatkonsum, der zu rund 60 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes beiträgt, zog um 1,2 Prozent an, da mehr Menschen wieder in Restaurants und auf Reisen gingen, nachdem die Behörden im März die Corona-Beschränkungen gelockert hatten. Die Kapitalausgaben der Unternehmen stiegen zudem um 2,0 Prozent und damit stärker als um die zunächst berechneten 1,4 Prozent an. Mehr: „Risiko einer Rezession erheblich“ – Warum die deutsche Wirtschaft zu den großen Krisen-Verlierern gehört Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Hinweis an die Redaktion >> dpa