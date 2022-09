Konjunktur Chinas Außenhandel wächst um 7,1 Prozent – und verlangsamt sich damit unerwartet

Inflation, schwächelnde Konsumlaune und die Krise am Immobilienmarkt belasten den chinesischen Handel. Nicht nur bei den Ausfuhren verzeichnet die Volkswirtschaft dabei einen Dämpfer.

Sie Exporte sind im Juli noch um 18 Prozent gestiegen. (Foto: dpa) Containerhafen China

Peking Chinas Exportwachstum hat sich überraschend verlangsamt. Die Ausfuhren legten im August in US-Dollar berechnet nur noch mit einem Plus von 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie der chinesische Zoll am Mittwoch in Peking berichtete. Experten hatten ein zweistelliges Wachstum erwartet, nachdem die Exporte im Juli noch um 18 Prozent gestiegen waren.

Die Importe entwickelten sich mit einem Zuwachs von nur 0,3 Prozent auch schlechter als vorhergesagt. Im Juli war noch ein Anstieg von 2,3 Prozent verzeichnet worden.

Hintergrund sind nach Angaben von Experten die schlechte Konsumlaune der chinesischen Verbraucher sowie die Krise am Immobilienmarkt in China. Die Ausfuhren leiden vor allem unter der schwächeren globalen Nachfrage durch wachsende Inflation.

