Konjunktur Corona-Lockdowns belasten Chinas Wirtschaft

China ist derzeit wieder von vielen Corona-Ausbrüchen betroffen. Die Regierung setzt die Priorität auf die Eindämmung der Pandemie – auch wenn dies das Wachstum hemmt.

Die Metropole kündigte zuletzt Hilfen für Unternehmen an, die unter den Eindämmungsmaßnahmen leiden. (Foto: Reuters) Lockdown in Schanghai

Peking Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt bekommt die strikte Zero-Covid-Politik stärker zu spüren als erwartet. Sowohl die Industrietätigkeit als auch der Dienstleistungssektor schrumpften im März. Das geht aus Daten des nationalen Statistikamts NBS hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Grund dafür seien eine „Häufung von Corona-Ausbrüchen an vielen Orten in China in Verbindung mit einer erheblichen Zunahme der internationalen geopolitischen Instabilität“, sagte Zhao Qinghe, leitender Statistiker der Statistikbehörde. Dies habe die chinesischen Unternehmen beeinträchtigt.

China kämpft derzeit mit der größten Pandemiewelle seit dem ersten Ausbruch in Wuhan vor zwei Jahren. Um die steigenden Fallzahlen in den Griff zu bekommen, riegelten die Behörden im März mehrere Millionenstädte ab, darunter das Tech- und Produktionszentrum Shenzhen und die Autostadt Changchun. China verfolgt eine strikte Zero-Covid-Politik.

Im Januar und Februar war die chinesische Wirtschaft noch gewachsen. Die anhaltenden Lockdowns, darunter zuletzt in der Wirtschafts- und Finanzmetropole Schanghai belasten die Wirtschaft jedoch enorm.

