Konjunktur Deglobalisierung eine Mär? Deutsche Exporte 2022 mit Rekordergebnis

Waren „made in Germany“ im Gesamtwert von gut 1564 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr ins Ausland geliefert. Doch die Zahl ist mit einer doppelten Krux verbunden.

Die meisten deutschen Exporte gingen zum Jahresende in die USA. (Foto: dpa) Containerhafen

Berlin Viele Mahner und Warner hatten in den vergangenen Monaten schon das Ende der Globalisierung herbeigerufen. Zunächst die Coronakrise und erst recht der Ukrainekrieg würden zeigen, dass das Geflecht des internationalen Handels an seine Grenzen gestoßen sei.

Die Zahlen, die das Statistische Bundesamt am Donnerstag veröffentlicht hat, sprechen aber eine vollkommen andere Sprache – zumindest auf den ersten Blick. Deutschlands Exporteure haben im Gesamtjahr 2022 ein Rekordergebnis erzielt. Mit 1564 Milliarden Euro wurde noch nie ein so hoher Wert an Waren ins Ausland geliefert wie im abgelaufenen Jahr. Die bisherige Bestmarke von 2021 wurde um 14 Prozent übertroffen.