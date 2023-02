Konjunktur Deutsche Erzeugerpreise sinken im Januar weiter

Im Januar sind die Erzeugerpreise im gewerblichen Einkauf den vierten Monat in Folge zurückgegangen. Vor allem ein wichtiges Gut fiel deutlich.

Erzeugerpreise können einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Verbraucherpreise geben. (Foto: Babor) Produktion von Gefäßen

Berlin Die deutschen Produzenten verlangen immer weniger Geld für ihre Waren. Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind den vierten Monat in Folge zurückgegangen. Im Januar sind sie um ein Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.

In Relation zum Vorjahresmonat sind die Produzentenpreise im Dezember zwar um 17,8 Prozent gestiegen. Doch der Vergleich mit dem Niveau von vor dem russischen Angriff auf die Ukraine ist inzwischen weniger aussagekräftig, weil es seit Kriegsausbruch enorme Preisverschiebungen gegeben hat.

Die Produzentenpreise sind der wohl wichtigste Vorläufer für die Inflation. In der Statistik werden die Preise für Rohstoffe und Industrieerzeugnisse ab Fabriktor geführt – noch bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. „Wir erwarten auch über das Jahr weiter zurückgehende Raten“, sagte Alexander Kriwoluzky, Leiter Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Das sei „sehr ermutigend“.