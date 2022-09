Konjunktur Deutsche Industrie schafft Jobs – Aber trübe Aussichten wegen Rezession

Die Beschäftigtenzahl in der Industrie wächst offenbar zum siebten Mal in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat. Das ist allerdings nicht in jeder Branche der Fall.

Die Zahl der Belegschaft in Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit mindestens 50 Beschäftigten stieg von Juni auf Juli wohl um knapp 4600. (Foto: imago images/imagebroker) Industrie Berlin Trotz der schwierigen Wirtschaftslage und den Folgen des Ukrainekriegs hat die deutsche Industrie zuletzt Personal eingestellt. Die Zahl der Belegschaft in Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit mindestens 50 Beschäftigten stieg von Juni auf Juli um knapp 4600 oder 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Ende Juli waren 5,5 Millionen Personen tätig und damit 42.200 oder 0,8 Prozent mehr als vor Jahresfrist. „Damit wuchs die Beschäftigtenzahl zum siebten Mal in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat.“ Deutlich überdurchschnittlich war der Jobaufbau auf Jahressicht bei Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+3,9 Prozent) sowie bei Produzenten von elektrischen Ausrüstungen (+3,8 Prozent). Etwas geringer waren die Zuwächse in der Metallerzeugung und -bearbeitung (+1,3 Prozent) sowie bei Herstellern von Nahrungs- und Futtermitteln (+0,9 Prozent). In der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen ging die Beschäftigtenzahl dagegen um 1,6 Prozent zurück. Jüngst hatte das Münchner Ifo-Institut zu einer Umfrage erklärt, dass sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Autoindustrie im August merklich verschlechtert habe. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Laut Studie des Industrieverbands BDI werden die sprunghaft gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten für immer mehr mittelständische Unternehmen zur Frage des Überlebens. „Wir rechnen damit, dass Deutschland in eine massive Rezession reinfährt", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, Anfang der Woche. Auch die meisten Ökonomen erwarten wegen der Energiekrise, dass die Wirtschaft im kommenden Winterhalbjahr schrumpft.