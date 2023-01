Konjunktur Deutsche Industrie stellt Personal ein – Eine Branche baut Jobs ab

Gegenwind spürt die Industrie derzeit durch die schwächere Weltkonjunktur und die im Winterhalbjahr erwartete Flaute in Deutschland. Eine Ausnahme bleibt jedoch.

Berlin Trotz Energiekrise und drohender Flaute stellt die deutsche Industrie neues Personal ein. Ende November waren gut 5,5 Millionen Menschen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes tätig und damit 65.200 oder 1,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Dies war bereits der elfte Zuwachs in Folge. Im Vergleich zum Vormonat Oktober stockten die Firmen ihre Belegschaften leicht um 6000 oder 0,1 Prozent auf.

Gegenwind spürt die Industrie derzeit durch die schwächere Weltkonjunktur und die im Winterhalbjahr erwartete Flaute in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte Ende 2022 nur, wie das Statistikamt jüngst in einer ersten Schätzung erklärte.

Allerdings überlegen sich die Betriebe wegen des Fachkräftemangels genau, ob sie Beschäftigte entlassen. Denn im Aufschwung dürfte es schwer werden, schnell qualifiziertes Personal zu finden.

In den meisten großen Branchen setzte sich der Aufwärtstrend bei der Beschäftigung im November fort. Eine Ausnahme bleibt die Autoindustrie: Hier sank die Zahl der Beschäftigten um 0,4 Prozent.

Besonders stark wuchs die Mitarbeiterzahl bei den Herstellern von elektrischen Ausrüstungen mit 4,3 Prozent sowie bei den Produzenten von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit 3,6 Prozent. Überdurchschnittlich fielen auch die Zuwächse in der Metallerzeugung und -bearbeitung (+1,9 Prozent) sowie im Maschinenbau (+1,3 Prozent) aus. Die Zahl der im November im Verarbeitenden Gewerbe geleisteten Arbeitsstunden stieg binnen Jahresfrist um 2,2 Prozent auf 720 Millionen Stunden. Die Entgelte für die Beschäftigten summierten sich auf rund 31,5 Milliarden Euro. Von Dezember 2021 bis November 2022 stieg die Entgeltsumme im Vergleich zu den zwölf Monaten davor um 4,7 Prozent. Mehr: Deutschland stürzt im Standortwettbewerb ab