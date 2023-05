Konjunktur Deutsche Industrie verzeichnet stärkstes Orderminus seit 2020 – „Echtes Rezessionssignal“

Die Auftragseingänge waren und sind schwach. Mehr noch: Da braut sich etwas zusammen. Die Notenbanken heben die Zinsen weiter an und die Banken ziehen die Daumenschreiben bei der Kreditvergabe an. Die jüngste Kreditumfrage der EZB zeigt, dass das Tempo der Kreditstandards so stark verschärft wurden wie es zuletzt während der europäischen Schuldenkrise der Fall war. Die Unternehmen sehen sich bei Investitionsvorhaben also deutlich restriktiveren Banken gegenüber. Dies hat in weiterer Folge auch negative Auswirkungen auf die Auftragseingänge und die Industrieproduktion. Wenn die EZB die geldpolitischen Zügel strafft, hat dies in weiterer Folge also erhebliche realwirtschaftliche Folgen. Wenn es nun vielerorts heißt, dass sich die Wirtschaftsaussichten verbessert hätten, ist dies verfrüht.