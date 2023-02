Konjunktur Deutsche Unternehmen drosseln Produktion unerwartet stark

Der ehemalige Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft stottert. Eine Besserung ist nicht wirklich in Sicht. Die Industrieproduktion war die letzte harte Information für den Monat Dezember. Ein Monat zum Vergessen. Einzelhandelsumsätze, Exporte und Importe sind allesamt eingebrochen.

Entweder werden diese Daten in den kommenden Monaten stark nach oben korrigiert oder die deutsche Wirtschaft ist im Dezember einfach in den Winterschlaf gefallen. Trotz des jüngsten Optimismus, der sich in den sich verbessernden Stimmungsindikatoren widerspiegelt, ist es unwahrscheinlich, dass dieser Winterschlaf in absehbarer Zeit beendet wird.