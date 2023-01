Konjunktur Deutsche Wirtschaft am Rand einer Rezession – BIP schrumpft im vierten Quartal

Container in Hamburg

Die Wirtschaft ist in den ersten Quartalen 2022 gewachsen, im vierten Quartal allerdings leicht geschrumpft.

Berlin Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist zwischen Oktober und Dezember um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gesunken. Das hat das Statistische Bundesamt am Montag bekanntgegeben.

In den ersten drei Quartalen war das BIP trotz Ukrainekrieg noch gewachsen, wenn zuletzt auch nur leicht. Den Grund für den Rückgang im vierten Quartal sehen die Wiesbadener Statistiker besonders in den privaten Konsumausgaben. Diese hätten die Wirtschaft zuerst gestützt, seien im abgelaufenen Quartal dann aber zurückgegangen.

Während der Hochzeit der Corona-Pandemie hatten viele Bürgerinnen und Bürger Ersparnisse angesammelt, weil sie ihr Geld nicht in Restaurants, für Urlaube oder Kulturveranstaltungen ausgeben konnten. Nach Ende der Einschränkungen holten viele das nach, der private Konsum stützte die Konjunktur, trotz Energiekrise.

Die hohen Preise für Strom und Gas hatten an den Energiebörsen schon im Sommer ihren Höhepunkt erreicht. Doch offenbar ist ein Großteil erst in den Monaten danach an die privaten Haushalte weitergereicht worden. Weil diese nun mehr Geld für ihre Energierechnungen ausgeben müssen, bleibt weniger Spielraum für andere Anschaffungen.

Dass der Rückgang des BIP nicht größer ausfiel, dürfte laut Ifo-Institut an dem überraschend kräftigen Anstieg der Kfz-Zulassungszahlen am Jahresende gelegen haben. „Durch das Auslaufen und Absenken staatlicher Förderprämien für Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge zum 31. Dezember schnellten die Neuzulassungen um 20 Prozent im Vergleich zum Vorquartal in die Höhe“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Das dürfte für sich genommen den privaten Konsum um etwa 0,8 Prozent ausgeweitet haben.

Deutschland steht vor einer technischen Rezession

Mit dem ersten BIP-Rückgang bewegt sich die deutsche Wirtschaft damit in Richtung Rezession. Eine technische Rezession liegt vor, wenn die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge zurückgeht. Im ersten Quartal 2023 ist ein weiterer Rückgang des privaten Konsums durchaus denkbar, der das BIP erneut schrumpfen lassen könnte.

Eine erste Idee zur Konsumentwicklung könnten die Tischreservierungen der Deutschen in Restaurants sein. Sie liegen aktuell auf Dezember-Niveau, allerdings unter den Zahlen von Oktober und November, zeigen Daten des Dienstleisters Open Table.

Eine technische Rezession sei weiter wahrscheinlich, sagte auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kürzlich. „Im laufenden Quartal ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem weiteren Rückgang zu rechnen, der noch etwas größer ausfallen dürfte“, sagte Wollmershäuser. Einer Analyse von Bloomberg zufolge, die den Durchschnitt aus 32 Prognosen bildet, geht das deutsche BIP im ersten Quartal um 0,5 Prozent zurück.

Deutschland wuchs 2022 um 1,8 Prozent

Dennoch behauptete sich Europas größte Volkswirtschaft im vergangenen Jahr trotz multipler Krisen vergleichsweise gut. Im Gesamtjahr 2022 stieg das BIP um 1,8 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Das ist zwar deutlich weniger als vor dem russischen Angriff auf die Ukraine erwartet worden war, aber deutlich mehr als von einigen Ökonominnen und Ökonomen nach Kriegsausbruch prophezeit.

Allein für das vierte Quartal befürchteten manche einen Einbruch um mehrere Prozentpunkte. Nun dürfte es bloß zu einer „leichten wirtschaftlichen Abkühlung“ im Winter kommen, sagte Jan-Christopher Scherer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).

Das schürt die Hoffnung, dass auch das anstehende Jahr 2023 insgesamt besser ausfallen könnte. Im Herbst hatten noch fast alle Prognostiker mit einer Rezession im herkömmlichen Sinn, also einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im Jahresdurchschnitt, gerechnet.

Jetzt verabschieden sich immer mehr Institutionen von ihren Rezessionsprognosen. Die Bundesregierung etwa erwartet für 2023 ein Wachstum um 0,2 Prozent. Die deutsche Wirtschaft werde im Laufe des Jahres wieder an Schwung gewinnen, hatte Habecks Chefökonomin Elga Bartsch bei Vorstellung der Prognose erklärt. DIW-Ökonom Scherer erklärte, dass werde vor allem am sich erholenden privaten Konsum liegen.

Grund für die besseren Aussichten ist, dass diverse Frühindikatoren sich zuletzt verbessert haben. Die Produktion der Industrie hat sich stabilisiert, selbst die energieintensiven Unternehmen haben ihren Abwärtstrend zuletzt gestoppt. Der Außenhandel läuft immer besser.

Fokus auf die Notenbanken

Vor allem aber beruhigt der Blick auf die Preisdynamik. Ein Großteil der hohen Energiepreise mag zwar jetzt erst bei den privaten Haushalten angekommen sein. Doch mit dem fortlaufenden Rückgang der Preise an den Energiebörsen war vor einigen Monaten noch nicht zu rechnen. Das übersetzt sich zunehmend auch in die Erzeuger- und Verbraucherpreise.

Die Inflation hat offenbar ihren Höhepunkt überschritten. Im Dezember lag sie in Deutschland bei 8,6 Prozent, nachdem sie im Oktober eine Rekordhöhe von 10,4 Prozent erreicht hatte. Am morgigen Dienstag gibt das Statische Bundesamt die erste Schätzung für die Inflationsrate im Januar ab. Erwartet wird eine weitere Entspannung.

In der Folge dürfte sich der Blick der Konjunkturprognostiker in den nächsten Monaten vor allem auf die Zentralbanken wenden. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-amerikanische Federal Reserve (Fed) wollen die Zinsen weiter erhöhen. Denn trotz Rückgang der Inflation ist das Ziel der Notenbanken von einer Rate um die zwei Prozent noch weit entfernt.

Dennoch erhöht sich nun die Gefahr, die Notenbanker könnten die wirtschaftliche Aktivität mit ihrer Reaktion zu stark bremsen. Die Zinserhöhungen könnten die konjunkturelle Erholung abwürgen. Den nächsten Hinweis dahingehend wird am Donnerstag die EZB liefern. Dann trifft sie sich zu ihrer nächsten Sitzung, inklusive Zinsentscheid.

