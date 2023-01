Konjunktur Deutsche Wirtschaft wächst 2022 um 1,9 Prozent – 2023 leichte Rezession in Sicht

Regal mit Putzmittel in einem Supermarkt

Die Wirtschaft in Deutschland ist erneut gewachsen.

Berlin Trotz Inflation, Ukraine-Krieg und anhaltender Lieferprobleme ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Wegen der Energiekrise konnte die Wirtschaft allerdings nicht an das Jahr 2021 anknüpfen, als es konjunkturell um 2,6 Prozent nach oben ging.

Für das laufende Jahr rechnen die meisten Fachleute mit einer leichten Rezession. Zu dem zeitweise erwarteten schweren Konjunktureinbruch dürfte es nicht kommen. „Dass eine tiefe Rezession wie nach der Finanzkrise oder Corona im Euro-Raum und in Deutschland ausbleibt, ist mittlerweile Konsens“, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

„Schließlich ist eine Gasmangellage unwahrscheinlich geworden.“ Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwartet für dieses Jahr 0,3 Prozent Wachstum, das sich 2024 auf 1,3 Prozent beschleunigen soll.

Der deutsche Staatshaushalt rutschte 2022 das dritte Jahr in Folge in die roten Zahlen. Die Ausgaben von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung überstiegen die Einnahmen um 101,6 Milliarden Euro, wie das Statistikamt in einer ersten Schätzung bekannt gab.

BIP zum deutschen BIP-Wachstum Sebastian Dullien, Wissenschaftlicher Direktor IMK Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr robust gewachsen. Auf den ersten Blick könnte man fast glauben, die russische Ukraine-Invasion und der Energiepreisschock seien spurlos an der deutschen Wirtschaft vorbeigegangen. Das wäre aber eine Fehlinterpretation der Zahlen: Ein beträchtlicher Teil des Wachstums kam aus dem ersten Quartal 2022, also noch vor der russischen Ukraine-Invasion. Einen weiteren großen Einfluss hat der sogenannte statistische Überhang, das Phänomen, dass das im Jahresvergleich gemessene Wachstum größer ausfällt, wenn die Wirtschaft im Vorjahresverlauf ein hohes Wachstum hatte, weil dann die Ausgangsbasis schon im Januar gut ist. Das ist diesmal hier der Fall.

Das entspricht einem Defizit von 2,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Es fällt damit niedriger aus als in den beiden Vorjahren, die von hohen Kosten infolge der Corona-Krise geprägt waren: 2021 lag das Defizit bei 3,7 Prozent, 2020 bei 4,3 Prozent.

