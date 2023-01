Konjunktur Deutsche Wirtschaft wächst 2022 um 1,9 Prozent

Berlin Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr trotz Krise preisbereinigt um 1,9 Prozent gewachsen. Das hat das Statistische Bundesamt am Freitag in Berlin bekannt gegeben. Der vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erwartete kräftige Aufschwung blieb zwar aus. Die Bundesregierung etwa hatte im Januar 2022 noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,6 Prozent gerechnet.

Infolge des Kriegs und der anhaltenden Energiekrise sahen die ersten Prognosen für das Jahr 2022 aber noch düsterer aus. Im Oktober lag der Ausblick der Bundesregierung bei 1,4 Prozent für das vergangene Jahr. 2022 übertraf Deutschland allerdings erstmals seit der Coronazeit wieder das Vorkrisenniveau: Im Vergleich zu 2019 lag das BIP um 0,7 Prozent höher.

Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamts, sagte: „Trotz Energiekrise und massiv steigender Preise als Folge des Krieges in der Ukraine, Material- und Lieferengpässen sowie andauernder Coronapandemie hat sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 gut behauptet.“

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte: „Die wirtschaftliche Abschwächung über das Winterhalbjahr wird nach den Daten, die wir aktuell haben, milder und kürzer sein als erwartet.“

Laut den Wiesbadener Statistikern ist die deutsche Wirtschaft in den ersten drei Quartalen gewachsen. Für das vierte Quartal geht die Behörde von einer Stagnation aus. Das sei aber „mit hoher Unsicherheit behaftet“, weil noch nicht alle Daten für diesen Zeitraum vorlägen, erklärte Brand.

Privater Konsum stützt Wachstum

Die Lage in der Ukraine wirkte sich vor allem über die Energiepreise auf die deutsche Wirtschaft aus. Deutschland importiert einen Großteil seines Bedarfs an Gas und Kohle aus dem Ausland.

Aufgrund der starken Preisanstiege für importierte Energie ist viel Vermögen aus der Bundesrepublik abgeflossen. Das Münchner Ifo-Institut schätzt diesen Abfluss allein für 2022 auf etwa 64 Milliarden Euro, das sind 1,8 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Dass am Ende des Jahres nun trotzdem noch ein Wachstum der deutschen Wirtschaft um 1,9 Prozent steht, hängt vor allem mit der Krisenrobustheit zusammen. Trotz des Lieferstopps von russischem Gas ist die Industrieproduktion nicht so stark eingebrochen wie mancherorts befürchtet, insbesondere, weil es zu keiner Gasmangellage gekommen ist. Insgesamt wuchs die Wertschöpfung in der Industrie in 2022 leicht um 0,2 Prozent.

Daneben zeigte sich der private Konsum als Wachstumsstütze, er stieg um 4,6 Prozent. Das hing vor allem mit der Rücknahme der Corona-Einschränkungen zusammen. Es habe sehr viel mehr Gastronomie-Besuche gegeben, die Leute seien wieder gereist, erklärte Michael Kuhn vom Bundesamt: „Die Menschen haben an der Stelle wirklich ihr Geld ausgegeben.“ Auch der von manchen befürchtete massive Einbruch des Konsums infolge der hohen Energiepreise hat sich zumindest 2022 nicht gezeigt.

Die Geschichte der deutlich schwächeren, aber eben nicht massiv eingebrochenen Konjunktur in Deutschland soll sich auch in den nächsten Monaten fortsetzen. Nachdem einige Prognostiker im Zuge des aktuellen Winters schon deutliche Einbrüche in der Wirtschaft befürchtet hatten, weil die hohen Energiepreise bei vielen Haushalten und Unternehmen jetzt erst durchschlagen, sehen die Ausblicke inzwischen gar nicht mehr so schlecht aus.

Die meisten Institute rechnen für das Gesamtjahr 2023 zwar weiterhin mit einem Rückgang des BIP, das jedoch nur um wenige Zehntel Prozentpunkte. Die Investmentbank Goldman Sachs prognostiziert für die EU inzwischen gar schon wieder ein leichtes Wachstum.

„Im laufenden Jahr steht der Konjunktur zunächst ein weiterer Kriechgang bevor, insbesondere der private Konsum wird angesichts der massiven Kaufkraftverluste schwach sein“, sagte Stefan Kooths, Konjunkturchef beim Kiel Institut für Weltwirtschaft. In der zweiten Jahreshälfte sei dann aber mit einer leichten Belebung zu rechnen.

Rezessionsrisiko sinkt

Das bestätigt auch eine am Donnerstag erschienene Analyse des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Für das laufende erste Quartal von Januar bis Ende März sei das Risiko einer Rezession, also einer Schrumpfung der Wirtschaft, auf 29 Prozent gesunken. Anfang Dezember wurde die Wahrscheinlichkeit für die folgenden drei Monate noch mit 52,5 Prozent beziffert.

„Es ist dem Staat und den Sozialpartnern mit umfangreichen Maßnahmen wirkungsvoll gelungen, die Konjunktur zu stabilisieren“, sagte IMK-Konjunkturexperte Thomas Theobald mit Blick etwa auf die Strom- und Gaspreisbremse sowie die vereinbarten Lohnerhöhungen für Millionen Beschäftigte. Darüber hinaus dürften vor allem die aktuell wieder sinkenden Energiepreise zur Entspannung beitragen.

Der deutsche Staatshaushalt rutschte 2022 das dritte Jahr in Folge in die roten Zahlen. Die Ausgaben von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung überstiegen die Einnahmen um 101,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung bekannt gab.

Das entspricht einem Defizit von 2,6 Prozent des BIP. Es fällt damit niedriger aus als in den beiden Vorjahren, die von hohen Kosten infolge der Coronakrise geprägt waren: 2021 lag das Defizit bei 3,7 Prozent, 2020 bei 4,3 Prozent.

