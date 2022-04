Konjunktur Deutsche Wirtschaft wächst leicht – und entgeht knapp einer Rezession

Das Bruttoinlandsprodukt ist zu Jahresbeginn gestiegen – um 0,2 Prozent zum Vorquartal. Allerdings bleibt die Unsicherheit aufgrund der Folgen des Ukrainekriegs groß.

Die Bundesregierung hat in dieser Woche ihre Konjunkturprognose für 2022 von 3,6 Prozent Wachstum auf 2,2 Prozent gesenkt. (Foto: IMAGO/Emmanuele Contini) Wirtschaftsminister Robert Habeck

Berlin Der Ukrainekrieg hat Deutschland nahezu in eine technische Rezession getrieben. Die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal wuchs um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag bekanntgegeben hat.

Die Coronapandemie und anhaltend gestörte Lieferketten hatten das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2021 um 0,3 Prozent zurückgehen lassen. Bei zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit schrumpfender Wirtschaftsleistung wird von einer technischen Rezession gesprochen.

Das leichte Wachstum im ersten Vierteljahr hätten vor allem höhere Investitionen ermöglicht, erklärten die Wiesbadener Statistiker. Der Außenhandel hingegen bremse das Wachstum: „Seit Ende Februar beeinflussen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine die konjunkturelle Entwicklung zunehmend.“

Während der Januar für die deutsche Wirtschaft ein vergleichsweise starker Monat war, drückte vor allem die Lage im März die Entwicklung. Hier schlug der Krieg in der Ukraine erstmals voll durch. Ende Februar waren russische Truppen in der Ukraine einmarschiert, was vor allem an den Energiemärkten zu erheblicher Verunsicherung geführt hat.