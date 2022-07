Konjunktur „Die US-Wirtschaft wird sehr schnell schwächer“ – USA senden Rezessionssignale

Washington Die amerikanische Volkswirtschaft schwächelt weiter. Das Wirtschaftswachstum für das zweite Quartal ging um 0,9 Prozent zurück, wie aus der ersten Schätzung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) hervorgeht, die das US-Handelsministerium am Donnerstag veröffentlicht hat.

Das ist bereits das zweite Quartal in Folge, in dem das Wachstum zurückging. Nach einer technischen Definition ist damit eine Rezession eingetreten.

Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), hatte nach dem Zinsentscheid am Mittwoch jedoch betont, dass sich die USA noch nicht in einer Rezession befänden. Dafür sei der Arbeitsmarkt zu stark.

Offiziell wird eine Rezession durch das National Bureau of Economic Research ausgerufen. Diese Gruppe von Ökonomen schaut sich deutlich mehr Indikatoren an als nur das BIP-Wachstum. Sie definieren eine Rezession als „bedeutenden Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität, der sich über die Wirtschaft verteilt und mehr als ein paar Monate andauert“.

Unabhängig davon sei die Botschaft der Schätzung klar, betont Kapitalmarktexperte Mohamed El-Erian, der unter anderem die Allianz berät. „Wir sehen eine Wirtschaft, die sich viel schneller abschwächt, als viele gedacht hatten“, sagte er im Börsensender CNBC.

Die Fed hatte am Mittwoch den Leitzins erneut um einen Dreiviertelprozentpunkt angehoben. Damit liegt der Zins in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Powell hatte weitere Anhebungen in Aussicht gestellt, auch „eine weitere große Zinserhöhung“ bei der kommenden Sitzung sei denkbar. Dies war bereits die vierte Zinserhöhung in diesem Jahr.

Aktienmärkte reagierten positiv auf die Zinserhöhung

Die Inflation in den USA stieg dennoch weiter an – zuletzt auf 9,1 Prozent. Powell betonte, die Fed sei entschlossen, die Preissteigerungen zurück auf die Zielmarke von zwei Prozent zu bringen. Amerikas oberster Notenbanker wird schon seit Monaten für seine zu zögerliche Haltung im Kampf gegen die Inflation kritisiert.

Um den künftigen Kurs der Notenbank ist eine intensive Diskussion entbrannt. Die Aktienmärkte hatten am Mittwoch überraschend positiv auf die Zinserhöhungen reagiert. Optimisten beriefen sich vor allem auf Powells Ankündigung, dass die Zinsen bis zum Ende des Jahres bei rund 3,5 Prozent liegen könnten – und damit etwas tiefer als viele erwartet hatten.

Der Chef der Fed schließt eine weitere Zinserhöhung nicht aus. (Foto: Reuters) Jerome Powell

Der unabhängige Kapitalmarktberater Ed Yardeni zeigte sich optimistisch. Der Aktienindex S&P 500 liege nun knapp zehn Prozent über den Tiefstständen vom 16. Juni. Die Rally nach der Fed-Sitzung am Mittwoch sei darauf zurückzuführen, dass die Zinserhöhung weitgehend erwartet worden war. Powell gehe zudem weiter davon aus, dass die Fed die US-Wirtschaft abbremsen könnte, ohne eine Rezession zu verursachen.

Yardeni sieht einen weiteren wichtigen Grund für die Stärke der amerikanischen Aktien- und Anleihemärkte: „Während der Rest der Welt außer Kontrolle gerät, werden die USA zu einem sicheren Hafen für Investoren.“

Andere Marktbeobachter wie etwa Michael Schumacher, Zins-Stratege von Wells Fargo, warnen jedoch vor zu viel Zuversicht. Schließlich könne Powell gezwungen sein, die Zinsen noch viel weiter anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen.

