Konjunktur Diese vier Grafiken zeigen das womöglich größte Risiko für die Weltwirtschaft

Chinas Covid-Politik droht die globalen Lieferketten zusammenbrechen zu lassen, zeigen Schiffsstaus und Satellitenbilder. Auswirkungen auf Deutschland sind nur eine Frage der Zeit.

Vor dem Hafen stauen sich wieder die Frachtschiffe, auf dem Gelände sammeln sich die Container. (Foto: Imago Images) Schanghai

Berlin Der konjunkturelle Einbruch durch den Ukrainekrieg ist erst ansatzweise abzusehen, da zeichnet sich bereits die nächste Gefahr für die Konjunktur ab: Chinas Null-Toleranz-Politik in der Coronapandemie bedroht erneut die Weltwirtschaft.

Das asiatische Land kämpft im Moment mit einer Infektionswelle, die es bislang noch nicht gesehen hat. Die Staatsführung setzt dabei darauf, schon bei einzelnen Coronafällen ganze Viertel abzuriegeln. In der Vergangenheit hatte das bereits zahlreiche globale Lieferketten unterbrochen, weil Rohstoffe und Vorprodukte aus China nicht geliefert wurden.

Die Situation ist jetzt noch heikler, weil der chinesische Impfstoff offenbar nicht gegen die grassierende Omikron-Variante wirkt. Das bedeute, dass das Coronavirus dort noch ein viel größeres Problem darstellt als bei uns, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Mittwoch in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. „Die zweite große Krise kommt zurück“, so Fuest.