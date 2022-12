Konjunktur Erzeugerpreise fallen erneut stark – Ist der Höhepunkt der Inflation erreicht?

Um 3,9 Prozent sind die Erzeugerpreise im gewerblichen Einkauf im November zurückgegangen – und damit zum zweiten Mal in Folge. Ein bestimmter Bereich trägt den größten Teil zur Entlastung bei.

Berlin In den vergangenen zwei Jahren gab es für die Preise, die Produzenten für Vorprodukte wie Rohstoffe und Industrieerzeugnisse zahlen, immer nur eine Richtung: nach oben. Doch das ändert sich.

Im November sind die Erzeugerpreise zum zweiten Mal in Folge gesunken, und zwar um 3.9 Prozent. Das gab das Statistische Bundesamt am Mittwoch bekannt, hauptsächlich verursacht durch den Rückgang der Preise für Erdgas sowie für elektrischen Strom. Die Energiepreise waren im Oktober bereits um 10,4 Prozent gegenüber September 2022 gefallen.

Die Produzentenpreise sind der wohl wichtigste Vorläufer für die Inflation. In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt – noch bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen.

Die jüngsten Daten könnten nun anzeigen, dass die Spitze der Inflation erreicht ist. Als Begründung für diese Einschätzung führen Ökonomen an, dass die Erzeugerpreise verzögert zu einem Drittel in den Verbraucherpreisen, also der Inflationsrate, ankommen.

