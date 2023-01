Konjunktur Erzeugerpreise steigen im Euro-Raum weniger stark – Inflationswelle ebbt ab

Die Erzeugerpreise gelten als ein Indikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Preistreiber ist auch im neuen Jahr der Energiesektor – wenn auch nicht mehr ganz so stark wie bisher.

Klammert man den Energiebereich aus, zogen die Erzeugerpreise in der Industrie nur um 13,1 Prozent an. (Foto: imago images/agefotostock) Arbeiterin in einer Fabrik

Berlin, Brüssel, Frankfurt Die Hersteller in der Euro-Zone erhöhen ihre Preise nicht mehr ganz so stark und signalisieren damit ein Abebben der hohen Inflation. Die Produzentenpreise in der Industrie erhöhten sich im November um 27,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem etwas stärkeren Anstieg von 27,5 Prozent gerechnet. Im Oktober hatte das Plus noch bei 30,5 Prozent gelegen und im September bei 41,9 Prozent.

Im Energiebereich gab es im November eine Verteuerung im Vergleich zum Vorjahresmonat von 55,7 Prozent nach einem Plus von 64,9 Prozent im Oktober. Klammert man den Energiebereich aus, zogen die Erzeugerpreise in der Industrie nur um 13,1 Prozent an.