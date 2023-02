Konjunktur EU-Kommission sieht keine Rezessionsgefahr mehr – Inflation dürfte deutlich fallen

Der Abschwung fällt aus: Die europäische Wirtschaft wird laut EU-Prognose auch dieses Jahr wachsen. Die Inflation soll auf 6,4 Prozent sinken, aber es bleiben Risiken.

Der EU-Wirtschaftskommissar rechnet 2023 nicht länger mit einer Rezession in der Euro-Zone. (Foto: dpa) Paolo Gentiloni

Brüssel Europa kommt dieses Jahr laut der EU-Kommission um eine Rezession herum. Die Wirtschaft in der Euro-Zone soll 2023 um 0,9 Prozent wachsen, in der gesamten EU wird mit einem Wachstum von 0,8 Prozent gerechnet. Zugleich soll die Inflation auf 5,6 Prozent in der Euro-Zone und 6,4 Prozent in der EU fallen.

Die Winterprognose der Brüsseler Behörde fällt damit deutlich günstiger aus als die Herbstprognose vom vergangenen Oktober. Damals hatte sie noch eine technische Rezession um den Jahreswechsel vorhergesagt.

„Die EU scheint einer Rezession zu entgehen“, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Montag in Brüssel. Die Wirtschaft habe 2023 auf einer stabileren Grundlage begonnen als erwartet. Die Gefahr einer Gasknappheit sei zurückgegangen, und die Arbeitslosigkeit bleibe auf einem Rekordtief.