Konjunktur Euro-Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Im zweiten Quartal konnte die Wirtschaft in der Euro-Zone etwas mehr Wachstum verzeichnen als zunächst prognostiziert. Entwarnung vor einer Rezession gibt es dennoch nicht.

Die Lieferengpässe machen den Firmen in Europa weiter zu schaffen. (Foto: IMAGO/Jochen Tack) Hafen von Rotterdam

Berlin, Brüssel Die Wirtschaft in der Euro-Zone ist im Frühjahr etwas stärker gewachsen als bisher angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt im Währungsraum stieg zwischen April und Juni um 0,8 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte und damit eine frühere Schätzung von plus 0,6 Prozent leicht revidierte.

Zum Jahresanfang hatte die Wirtschaft in den Euro-Ländern um 0,7 Prozent zugelegt. Der Ukraine-Krieg und seine Folgen sowie anhaltende Lieferengpässe machen Firmen und Verbrauchern zu schaffen. Für Deutschland erwarten viele Ökonominnen und Ökonomen deshalb im Herbst und Winter eine Rezession wegen der Energiekrise und der hohen Inflation.

Mehr: Deutschland Letzter unter den Großen in Europa: Diese fünf Risiken bedrohen die Konjunktur

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen