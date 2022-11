Konjunktur Euro-Zonen-Wirtschaft im Sommer um 0,2 Prozent gewachsen – Rezession steht bevor

Die hohe Inflation und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine lasten auf der Wirtschaft in der Euro-Zone. Für den Winter gibt es keine Entwarnung.

Berlin, Brüssel, Die Wirtschaft in der Euro-Zone hat im Sommer wegen der Rekordinflation und den Folgen des Ukrainekriegs deutlich Fahrt verloren. Trotz des Gegenwinds stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Juli bis September aber noch um 0,2 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte und damit eine erste Schätzung von Ende Oktober bestätigte.

Im Frühjahr hatte es noch 0,8 Prozent Wachstum gegeben. Die US-Wirtschaft hingegen war in den ersten beiden Quartalen 2022 geschrumpft, dann aber im Sommer um 0,6 Prozent gewachsen.

Die Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Ländern der Eurozone fällt weiterhin unterschiedlich aus. Während die großen Volkswirtschaften leicht gewachsen sind, ist die Wirtschaft in Lettland deutlich geschrumpft. Die baltischen Staaten leiden unter den Folgen der einst engen Wirtschaftsbeziehungen mit Russland, die im Zuge des Kriegs in der Ukraine und westlicher Sanktionen zur Belastung geworden sind.

Die EU-Kommission geht davon aus, dass die Wirtschaft im Euro-Raum und in Deutschland über den Winter in die Rezession rutscht. Im nächsten Jahr dürfte das BIP im Währungsgebiet nur noch um 0,3 Prozent steigen und in Deutschland 2023 sogar um 0,6 Prozent sinken, erklärte die Brüsseler Behörde vorige Woche zu ihrer neuen Konjunkturprognose.

