Konjunktur Französisches Finanzministerium senkt Wachstumsprognose für 2024

Die konjunkturelle Lage in Deutschland und China trüben auch den Ausblick in Frankreich. Dort wird nur noch mit einem Wachstum von 1,4 Prozent gerechnet.

Frankreichs Wirtschaftswachstum könnte im kommenden Jahr geringer ausfallen. (Foto: dpa) Frankreich

Paris Das französische Finanzministerium blickt pessimistischer auf das kommende Jahr. „Die Rezession in Deutschland, die Schwierigkeiten in China und die hohen Zinssätze werden sich auf das Wachstum im Jahr 2024 auswirken“, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag. Seine Behörde senkte die Wachstumsprognose auf 1,4 Prozent von zuvor 1,6 Prozent.

Dies sei jedoch immer noch besser als die Zunahme von einem Prozent, die für dieses Jahr erwartet werde. Der Inflationsschock des letzten Jahres werde weiter abklingen und den Konsum der Haushalte – den traditionellen Motor des französischen Wirtschaftswachstums – ankurbeln. Die Inflation dürfte 2024 auf 2,6 Prozent von 4,9 Prozent in diesem Jahr zurückgehen.

Die französische Regierung strebt zudem an, 16 Milliarden Euro an Einsparungen aus dem Haushalt 2024 herauszuholen. Dabei sollen zehn Milliarden Euro an Einsparungen aus der Abschaffung von Obergrenzen für Strom- und Gaspreise kommen, die eingeführt wurden, um die Belastung der Haushalte durch die europäische Energiepreiskrise zu mildern. Der Rest soll durch eine Kürzung der staatlichen Beihilfen für Unternehmen in Höhe von 4,5 Milliarden Euro sowie durch geringere Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung des Arbeitsmarktes und der Arbeitslosenunterstützung erzielt werden. Mehr: EZB erhöht die Zinsen weiter – nun ist der Gipfel in Sicht