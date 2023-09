Konjunktur „Globale Nachfrageschwäche“: Deutsche Exporte sinken

Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich zuletzt weiter verschlechtert. Eine Trendwende dürfte ausbleiben. Waren „Made in Germany“ waren in einem Land aber besonders beliebt.

Die Ausfuhren in die EU-Staaten legten diesmal um 0,5 Prozent zum Vormonat auf 71,9 Milliarden Euro zu, während das restliche Auslandsgeschäft um 2,5 Prozent nachgab. (Foto: imago images/Jochen Tack) Containerumschlag in Duisburg Berlin Die deutschen Exporteure sind angesichts der mauen Weltkonjunktur schwach in die zweite Jahreshälfte gestartet. Ihre Ausfuhren fielen im Juli um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 130,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Zuvor waren sie drei Monate gestiegen, wenn auch zuletzt nur leicht um 0,2 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem kräftigeren Rückgang von 1,5 Prozent gerechnet. „Nicht nur die globale Nachfrageschwäche macht den Unternehmen mehr und mehr zu schaffen“, kommentierte Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank die Entwicklung. „Sie leiden auch unter der Erosion ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf den weltweiten Absatzmärkten.“ Die Importe legten dagegen überraschend deutlich zu: Sie stiegen im Juli um 1,4 Prozent zum Vormonat auf 114,5 Milliarden Euro und damit fast dreimal so stark wie von Volkswirten erwartet. Die Ausfuhren in die EU-Staaten legten diesmal um 0,5 Prozent zum Vormonat auf 71,9 Milliarden Euro zu, während das restliche Auslandsgeschäft um 2,5 Prozent nachgab. Abnehmerland Nummer eins blieben die USA: Dorthin wurden Waren im Wert von 13,5 Milliarden Euro verkauft, ein Anstieg von 5,2 Prozent - und das, obwohl das hohe Zinsniveau die Nachfrage nach Waren „Made in Germany“ eher dämpft. Trendwende dürfte ausbleiben Die Exporte nach China nahmen ebenfalls zu, und zwar um 1,2 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro. In der Volksrepublik schwächelt die Konjunktur angesichts der schwelenden Immobilienkrise. Die Exporte nach Großbritannien fielen um 3,5 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Die Ausfuhren nach Russland stiegen ungeachtet der westlichen Sanktionen infolge des Krieges gegen die Ukraine um 2,2 Prozent auf 0,7 Milliarden Euro. Ökonomen zum sinkenden Export Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank „Solange das weltwirtschaftliche Umfeld schwach ist, wird auch die deutsche Exportentwicklung angeschlagen bleiben. Die Hoffnungen beruhen jetzt schon auf einer besseren konjunkturellen Entwicklung im kommenden Jahr. Es bedarf vor allem wieder geringeren Inflationsraten, um zu höheren Wachstumsraten zu kommen. Erst dann werden sich die privaten Konsumausgaben erholen können. Höhere Konsumausgaben wiederum sind dann auch der Schlüssel für eine insgesamt höhere gesamtwirtschaftliche Nachfrage, wodurch dann am Ende auch die Industrie und die Exporte profitieren.“ Bastian Hepperle, Hauck Aufhäuser Lampe „Die Aussichten für deutsche Exporteure bleiben getrübt. Nicht nur die globale Nachfrageschwäche macht den Unternehmen mehr und mehr zu schaffen. Sie leiden auch unter der Erosion ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf den weltweiten Absatzmärkten. Eine Verbesserung der Standortbedingungen wird immer dringlicher.“ Eine Trendwende dürfte vorerst ausbleiben, hat sich doch die Stimmung in der deutschen Exportindustrie zuletzt weiter leicht verschlechtert. Das Barometer für deren Erwartungen für das Auslandsgeschäft fiel im August auf minus 6,3 Punkte, von minus 6,0 Punkten im Juli, wie das Münchner Ifo-Institut bei seiner monatlichen Umfrage herausfand. „Die deutschen Exporteure kämpfen weiterhin mit einer schwachen Weltnachfrage“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, Zudem beklagten immer mehr Unternehmen, dass ihre weltweite Wettbewerbsfähigkeit leide. Mehr: Indien hängt China beim Wachstum ab – deutsche Exporte steigen Hinweis an die Redaktion >> rtr