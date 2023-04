Konjunktur Habeck rechnet mit allmählicher Konjunkturerholung – zu Recht?

Berlin Robert Habeck beschwört die Einigkeit. Von einer „großen Gemeinschaftsleistung“ sprach der Bundeswirtschaftsminister bei Vorstellung der neuen Konjunkturprognose der Bundesregierung am Mittwoch. Habeck geht für 2023 nun von einem leichten Wachstum der deutschen Wirtschaft von 0,4 Prozent aus. Das ist nicht viel, aber immer noch weitaus besser als die miserablen Prognosen im vergangenen Herbst. Im Oktober hatte Habeck noch mit einer Schrumpfung der Wirtschaft um 0,4 Prozent gerechnet.

Inzwischen dürfte es nicht einmal eine sogenannte technische Rezession geben, also zwei aufeinanderfolgende Quartale mit zurückgehender Wirtschaftsleistung. Nach einem Minus von 0,4 Prozent im vierten Quartal 2022 schrieb die Bundesbank kürzlich: „Die Wirtschaftsleistung stieg im ersten Quartal wohl wieder.“

Und was 2024 betrifft, rechnet die Bundesregierung mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,6 Prozent. Habeck bestätigte damit die vorläufigen Prognosezahlen, über die das Handelsblatt bereits vergangenen Donnerstag berichtet hatte.

Der Vizekanzler wirkte fast euphorisch, sprach von einer „wirklich beachtlichen“ Verbesserung der konjunkturellen Lage. „Das ist ein deutliches Ausrufezeichen im Vergleich dazu, was man in der Vergangenheit hätte befürchten müssen.“ Das lag Habeck zufolge an der Wirtschaft, die sich „anpassungs- und widerstandsfähig“ gezeigt habe, aber auch am Staat: „Die Stabilisierungsmaßnahmen der Bundesregierung zeigen Wirkung.“

Aber war die Verhinderung einer größeren Krise wirklich jenes Gemeinschaftswerk? Oder beinhalten Habecks Aussagen eine Portion Selbstlob zu viel? Diese Fragen sind mit Blick auf mögliche kommende Krisen und die Balance wirtschaftspolitischer Eingriffe entscheidend.

Starker Einfluss: Kein Gasmangel

Die Bundesregierung hat insbesondere geschafft, dass die größte Konjunkturgefahr für Deutschland nicht eingetreten ist: ein Mangel an Gas. Die Prognosen, wie sehr ein Gasmangel das deutsche BIP belastet hätte, gingen weiter auseinander. Klar ist aber: Es wäre mehr als das von der Bundesregierung im Herbst prognostizierte Minus von 0,4 Prozent gewesen.

Definition: Was ist eine Rezession? Rezession im eigentlichen Sinn Im üblichen Konjunkturschema ist die Rezession der Abschwung nach einem wirtschaftlichen Boom. Das Schema zeigt jetzt aber eigentlich einen Aufschwung an, nachdem die meisten Folgen der Coronapandemie vorüber sein sollten. IfW-Vizepräsident Stefan Kooths hält Rezession daher aktuell nicht für den passenden Begriff: „Es bestehen weiterhin wichtige Auftriebskräfte, die für einen fortgesetzten Aufschwung sprechen.“ Technische Rezession: Wirtschaftswachstum Eine populäre technische Definition der Rezession ist hingegen, dass eine Volkswirtschaft zwei aufeinanderfolgende Quartale mit schrumpfender Wirtschaftsleistung vorweist. Daran ist Deutschland aktuell noch knapp vorbeigeschlittert. Im vierten Quartal 2021 hatten die Auswirkungen der Pandemie für ein Minus von 0,3 Prozent gesorgt, im ersten Vierteljahr 2023 stand dann ein leichtes Plus von 0,2 Prozent. Technische Rezession: Wirtschaftsauslastung Die führenden Institute definieren eine Rezession etwas komplizierter: Sie stellen die Frage, wie hoch die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Optimalfall wäre, wenn also alle Arbeiter und Maschinen genau wie vorgesehen genutzt würden. Das ist das sogenannte Produktionspotenzial. Ist die Wirtschaft wie aktuell in der Krise, produziert sie weniger, als sie laut Potenzial eigentlich könnte. Steigt diese Unterauslastung zwei Quartale in Folge an, sprechen die Institute von einer technischen Rezession. Eine solche hat schon ein Dreivierteljahr lang vorgelegen, vom dritten Quartal 2021 bis zum ersten Quartal 2022. Laut den Institutsprognosen nimmt die Unterauslastung seitdem aber wieder ab, ab 2023 soll sich Deutschland dann sogar in einer Überauslastung wiederfinden.

Schon vor dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die Bundesregierung mit der Vorsorge begonnen. Im Dezember 2021 wurde die „Bunkerrunde“ im Kanzleramt eingerichtet. In einem abhörsicheren Raum wurde über die Gasversorgung Deutschlands beraten. In den Monaten nach dem russischen Angriff gingen Habeck und Co. weltweit auf Tour und beschafften Gas als Alternative zu den russischen Lieferungen über die Ostseepipelines, die im Herbst komplett versiegten.

„Keine Frage, vor allem der Bundesregierung ist es gelungen, die Gasspeicher rechtzeitig aufzufüllen“, sagt der Wirtschaftsweise Martin Werding. Schiffe zur Anlandung von Flüssiggas (LNG) wurden eilig gechartert.

Klar ist aber auch: Die Gaseinsparungen der privaten Haushalte mögen ein Stück weit auf den Appellen der Politik fußen. Vielmehr haben aber die hohen Preise und allen voran das warme Wetter dafür gesorgt, dass das Gas problemlos reichte.

Und Deutschlands Gasstrategie hat die Konjunktur auch belastet. Die ersten Monate nahm Deutschland alles an Gas ab, was man in die Hände bekam, der Preis war egal. „Dass die Regierung dabei auf der anderen Seite alles Gas gekauft hat, egal wie teuer, hat die Inflation zusätzlich angetrieben“, stellt Werding fest. Die Bundesregierung rechnet trotz Preisrückgängen derzeit für das laufende Jahr immer noch mit einer Inflationsrate von 5,9 Prozent, kommendes Jahr sollen es noch 2,7 Prozent sein.

Kaum Einfluss: Entspannung an globalen Energiemärkten

Vor allem der Rückgang der Energie-Börsenpreise seit dem Spätsommer hat die konjunkturellen Aussichten verbessert. Wäre die Lage bei der Gasversorgung prekärer geworden, hätte der Aufbau der LNG-Terminals etwa länger gedauert, hätte das die Preise sicherlich länger hochgetrieben.

Die Industrie stabilisiert sich schon seit Januar. (Foto: IMAGO/blickwinkel) Containerhafen

Insgesamt ist der Einfluss der deutschen Regierung auf die globalen Energiemärkte aber begrenzt. Der Wirtschaftsweise Achim Truger sagt: „Für die Energiepreisentwicklung waren die Terminals zunächst wohl noch nicht entscheidend.“ Andere Faktoren sind für die Preisentwicklung wichtiger, etwa der warme Winter, der Verlauf des Ukrainekriegs und das Ölkartell Opec.

Licht und Schatten: Staatliche Stützungsmaßnahmen

Mit ihren diversen Entlastungspaketen und letztlich den Energiepreisbremsen hat die Regierung ohne Zweifel dafür gesorgt, dass die Konjunktur nicht wie befürchtet abgerutscht ist. Vor allem den privaten Konsum hat sie damit gestützt. Laut der neuen Regierungsprognose soll dieser 2023 trotz hoher Inflation nur minimal um 0,1 Prozent schrumpfen, 2024 dann um 2,1 Prozent wachsen.

Keine Frage, vor allem der Bundesregierung ist es gelungen, die Gasspeicher rechtzeitig aufzufüllen. Martin Werding, Wirtschaftsweiser

Die Preisbremsen für Gas und Strom kamen zwar spät, nach einer Soforthilfe im Dezember erst im März dieses Jahres. Monatelang hatte sich die Regierung im vergangenen Jahr gestritten. Obwohl die Börsenpreise für Energie schon wieder fallen, dürfte der Konsum durch die Bremsen aber weiter gestützt werden. „Die Erhöhungen der vergangenen Monate werden insbesondere bei Mieterinnen und Mietern erst demnächst ankommen. Die Energiepreisbremsen werden beim Abfedern dieser Belastung eine wichtige Rolle spielen“, sagte Timm Bönnke, Co-Konjunkturchef am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).

Geringverdiener können ihren Konsum dank der Hilfen womöglich stabilisieren. Besserverdiener weiten ihnen aber wohl noch aus. „Auch diese ungezielten Hilfen haben Inflationsgefahren erzeugt“, sagt Ökonom Werding. „Die expansive Fiskalpolitik hat zwei Gesichter.“ Die Aussage des Ökonomen, der über die Arbeitgeber im Sachverständigenrat sitzt, kommt nicht unbedingt überraschend.

Doch sein Kollege Truger – von den Gewerkschaften gestützt – sieht das ähnlich: „Ich kann nicht von der Hand weisen, dass die expansive Fiskalpolitik auch einen gewissen Inflationseffekt hat.“ Neben den Preisbremsen verweist er auf den Abbau der sogenannten kalten Progression, also der schleichenden Steuererhöhungen durch die Inflation.

Kaum Einfluss: Anpassungsfähigkeit der Industrie

Die größten Schreckensprognosen im vergangenen Herbst gingen von einem starken Einbruch energieintensiver Industriebranchen aus. Einen Einbruch gab es zwar, doch die Industrie stabilisiert sich schon seit Januar. „Im Herbst haben wir teilweise Industrielobbyismus gesehen, der in Hysterie ausartete“, sagt DIW-Forscher Bönnke. Einige Unternehmen konnten etwa von Gas auf Öl umstellen. Den bürokratischen Aufwand dafür hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr zwar verringert. Der Großteil der Stabilisierung lässt sich aber auf den Rückgang der Energiepreise zurückführen.

Hinzu kommt laut Bönnke: In der Hochpreisphase 2022 sei es gut möglich gewesen, dass einzelne Unternehmen mit langfristigen Lieferverträgen ihre eigene Produktion zurückgefahren und Gas weiterverkauft haben – und damit Gewinne erzielen konnten. Diese haben sie im Winter womöglich als konjunkturellen Puffer genutzt.

Kein Einfluss: Chinas plötzliches Ende der Null-Covid-Politik

Was noch kaum einer im vergangenen Herbst ahnen konnte, war die komplette Umkehr der Covidpolitik Chinas. „Die Lage in China hat sich um 180 Grad gedreht. Mit der plötzlichen vollständigen Abkehr von der Null-Covid-Politik konnten weder Konjunkturforscherin noch Politiker rechnen“, sagt Geraldine Dany-Knedlik, Co-Chefin für Konjunktur am DIW. Das spiegelt sich bereits in den Konjunkturzahlen. Im ersten Quartal 2023 stieg das BIP der Volksrepublik im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent. Von dem deutlichen Aufschwung profitiert die stark vom Außenhandel abhängige deutsche Wirtschaft.

Fazit: Geteiltes Bild

Konjunktur ist komplex, die Liste ließe sich weiter fortsetzen. Klar aber ist: Die Regierung hat die Konjunktur an einigen Stellen gestützt, aber längst nicht an allen. Der Wirtschaftsweise Werding konstatiert: „Insgesamt hat die Regierung einiges getan, aber die Abkehr Chinas von der Null-Covid-Politik allein dürfte schon ein stärkerer Effekt sein als die staatlichen Maßnahmen.“

Und gleichzeitig muss festgehalten werden, dass Habeck nur eine Prognose vorgestellt hat. Die Konjunktur in Deutschland könnte auch noch deutlich schlechter ausfallen. Das Handelsblatt Research Institute etwa prognostiziert trotz der verbesserten Lage für 2023, dass die deutsche Wirtschaft um 0,2 Prozent schrumpft.

