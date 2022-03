Konjunktur „Heftiger Gegenwind“: Institut für Weltwirtschaft halbiert Wachstumsprognose

Der Ukrainekrieg dürfte laut den Forschern deutliche Auswirkungen auf die Konjunktur haben. 2023 soll es besser aussehen – doch diese Hoffnung ist mit erheblicher Unsicherheit belastet.

Die Folgen des Ukrainekriegs setzen die deutsche Volkswirtschaft unter Druck. (Foto: dpa) Containerterminal Hamburg

Berlin Steigende Energiepreise, umfassende Sanktionen und gestörte Lieferketten belasten die deutsche Wirtschaft. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat seine Konjunkturprognose für das laufende Jahr angesichts der Folgen des Ukrainekriegs auf 2,1 Prozent gesenkt. Im Dezember waren die Ökonominnen und Ökonomen noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von vier Prozent ausgegangen.

„Der Krieg in der Ukraine führt zu hohen Rohstoffpreisen, neuen Lieferengpässen und schwindenden Absatzmöglichkeiten“, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Prognose. Die Forscherinnen und Forscher rechnen fest damit, dass es zu einer technischen Rezession kommt, also zu zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit schrumpfender Wirtschaftsleistung.

Nachdem das BIP im vierten Quartal 2021 schon um 0,3 Prozent zurückgegangen ist, rechnen die Kieler im ersten Vierteljahr 2022 insbesondere als Folge des Ukrainekriegs mit einem Minus von 0,9 Prozent.