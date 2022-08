 Konjunktur: Ifo-Index sinkt weiter – „Wirtschaftsleistung dürfte im dritten Quartal schrumpfen“

Die Unsicherheit infolge des Ukrainekrieges macht den Unternehmen weiter zu schaffen. Trotz einer leichten Erholung im zweiten Quartal geben Ökonomen keine Entwarnung für den Herbst.

Die Führungskräfte in Deutschland blicken weiter pessimistisch in die Zukunft. (Foto: dpa) Autoindustrie

Reuters Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im August erneut leicht eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel auf 88,5 Zähler von 88,7 Punkten im Vormonat und damit das dritte Mal in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 86,8 Punkte erwartet.

Die Befragten äußerten sich zu ihrer Geschäftslage und zu den Aussichten etwas skeptischer als zuletzt. „Die Unsicherheit unter den Unternehmen bleibt hoch“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. „Die Wirtschaftsleistung dürfte im dritten Quartal schrumpfen.“

Im Frühjahr hat die deutsche Wirtschaft trotz der Folgen des Ukrainekrieges ein kleines Wachstum von 0,1 Prozent erreicht. Doch die Aussichten sind trübe: Die Bundesbank erwartet, dass die Wirtschaftsleistung im Sommer „in etwa auf der Stelle treten“ wird und es im Winterhalbjahr auch als Folge der Gaskrise zur Rezession kommen könnte.

Im August ist die Wirtschaft hierzulande laut S&P Global bereits den zweiten Monat in Folge geschrumpft. Das Barometer des Finanzdienstleisters fiel auf den tiefsten Stand seit Juni 2020. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Letzter unter den Großen in Europa: Diese fünf Risiken bedrohen die Konjunktur