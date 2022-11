Konjunktur Ifo-Index steigt überraschend deutlich – Rezession dürfte weniger tief ausfallen

„Die deutliche Korrektur der Geschäftserwartungen war überfällig und folgerichtig. Drei Gründe sprachen hierfür: Erstens wurden von der Bundesregierung deutliche Entlastungspakete geschnürt, die helfen, die Konjunktur zu stabilisieren. Zweitens rutscht das Sechs-Monats-Zeitfenster, für das die Geschäftserwartungen abgefragt werden, in den Mai und damit in eine Phase, in der witterungsbedingte Versorgungsengpässe keine Rolle mehr spielen sollten. Drittens waren die Geschäftserwartungen unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs und der von diesem ausgehenden Unsicherheit kollabiert und signalisierten einen Konjunktureinbruch wie in der Hochphase der Corona-Krise. Damit rechnet aktuell niemand mehr. Dass Deutschland in eine Rezession abrutscht, ist unstrittig, aber es wird nicht der befürchtete Absturz werden.“