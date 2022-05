Konjunktur Ifo-Institut: Rekord-Auftragsstau in der deutschen Industrie

In der deutschen Industrie hat sich ein Rekordwert unerledigter Aufträge angehäuft. Der Auftragsbestand im April reicht laut Berechnungen des Ifo-Instituts für die nächsten viereinhalb Monate.

Besonders groß ist die Auftragsreichweite in der Autoindustrie. (Foto: dpa) Elektroauto-Produktion in Sachsen

München Die deutsche Industrie kämpft mit Nachschubproblemen – was sich längst auch in den Auftragsbüchern ablesen lässt. So könnten die Unternehmen auch ohne einen einzigen neuen Auftrag noch viereinhalb Monate weiter produzieren, wie aus der am Montag veröffentlichten Auswertung der Ifo-Unternehmensumfrage vom April hervorgeht.

„Der Auftragsstau spiegelt nicht nur die hohe Nachfrage nach deutschen Industriewaren in den vergangenen Monaten wider, sondern auch die Schwierigkeiten der Unternehmen, die bestehenden Aufträge aufgrund des Mangels an wichtigen Vorprodukten und Rohstoffen zeitnah abzuarbeiten“, sagte Timo Wollmershäuser, der Leiter der Ifo-Konjunkturprognosen.

Besonders groß ist die Auftragsreichweite demnach in der Autoindustrie inklusive Zulieferern mit 7,4 Monaten und im Maschinenbau mit 6,5 Monaten.

Falls sich die Lieferengpässe in den kommenden Monaten auflösten, könnte die Produktion nach Einschätzung des Ifo-Instituts durchstarten. „Das würde dann die Wirtschaftsleistung kräftig anschieben“, sagte Wollmershäuser. Der Ökonom erwartet jedoch eher eine Verschärfung der Lieferengpässe, vor allem als Folge der Corona-Lockdowns in China. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Bei der vorherigen Umfrage im Januar waren es 4,4 Monate. Zum Vergleich: Im langjährigen Durchschnitt liegt die Auftragsreichweite bei 2,9 Monaten. Der Zuwachs an Reichweite sei jetzt nur noch gering, so Wollmershäuser. „Das deutet darauf hin, dass sich der Eingang an neuen Aufträgen allmählich abschwächt.“ Mehr: Covid-Restriktionen treffen Chinas Wirtschaft stärker als erwartet – Einzelhandelsumsatz bricht ein