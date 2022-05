Konjunktur In China hellt sich die Stimmung der Unternehmen auf

Ende des Lockdowns in Sicht

Der Lockdown in der Wirtschafts- und Finanzmetropole Schanghai soll nach fast neun Wochen nach und nach aufgehoben werden. Arbeiter bauen Absperrungen ab.

Peking Die anhaltenden Lockdowns in Millionenmetropolen wie Schanghai belasten die chinesische Wirtschaft weiterhin. Allerdings verbesserte sich die Stimmung bei den Unternehmen in dem Land im Vergleich zum Vormonat überraschend deutlich.

Das zeigen die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Es sind die ersten Konjunkturindikatoren für den Monat Mai.

Der PMI für das verarbeitende Gewerbe stieg dem Nationalen Statistikamt zufolge im Mai auf 49,6 Punkte. Im Vormonat war er mit 47,4 Punkten auf den tiefsten Stand seit Beginn der Pandemie gefallen. Der Index für den Dienstleistungssektor verbesserte sich von 41,9 auf 47,8 Punkte.

Ein Wert von mehr als 50 deutet darauf hin, dass ein Sektor wächst. Ein Wert von unter 50 signalisiert einen Rückgang. Der staatlich ermittelte PMI bildet vor allem die Einschätzungen von großen und staatlichen Unternehmen ab und wird monatlich durch Umfragen erhoben.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Die Daten für kleine und mittelständische Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe, die für einen Großteil der chinesischen Arbeitsplätze sorgen, werden vom Wirtschaftsmagazin „Caixin" erhoben und am Mittwoch veröffentlicht.

Lockerung der Corona-Maßnahmen in vielen Städten

Die bessere Stimmung in den Führungsetagen chinesischer Unternehmen spiegelt die Lockerung der Corona-Maßnahmen in zahlreichen Städten wider. Einer aktuellen Analyse des Beratungsunternehmens Gavekal Dragonomics zufolge wurden die teils massiven Corona-Einschränkungen in zahlreichen chinesischen Städten ab Mitte April nach und nach gelockert. Die Analystin Ernan Cui beobachtet einen „graduellen Rückgang der landesweiten Welle von Lockdowns“.

China hält an seiner Null-Covid-Strategie fest. (Foto: dpa) Medizinisches Personal in Schutzkleidung

Das zeigen auch die Mobilitätsdaten. Einer Analyse der französischen Investmentbank Natixis zufolge hat sich der Verkehr zwischen Städten im Mai erholt. Dieser war zuvor an vielen Orten zum Erliegen gekommen, weil lokale Behörden aus Sorge vor Infektionen Straßen sperrten und Lkw-Fahrer nicht passieren ließen. Dies belastete zahlreiche Lieferketten, die zum Teil zum Erliegen kamen.

Viele Fabriken mussten ihre Produktion herunterfahren, weil wichtige Vorprodukte fehlten. In Häfen stoppte die Abfertigung, weil die Waren nicht ab- oder angeliefert wurden. Die aktuelle Entspannung könnte zu einer „Erholung in den Lieferketten und damit bei den Herstellern beitragen“, heißt es in der Untersuchung.

Auch für die Finanz- und Wirtschaftsmetropole Schanghai gibt es inzwischen einen Öffnungsplan. Von Mittwoch an soll in der Wirtschafts- und Finanzmetropole, in der rund 25 Millionen Menschen leben, der seit zwei Monate andauernde Lockdown im Wesentlichen aufgehoben werden.

Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt

Am Montag war die die Zahl der Neuinfektionen in China zum ersten Mal seit Anfang März unter 100 gefallen, nachdem monatelang strenge Corona-Einschränkungen galten. Die hohe Ansteckungsgefahr durch die Omikron-Variante und Chinas Festhalten an der Null-Covid-Politik bedeutet jedoch, dass die Entspannung möglicherweise nur vorübergehend ist.

Das bedeutet, dass nach wie vor selbst bei einzelnen Corona-Fällen ganze Gebäude oder gar Stadtviertel abgeriegelt werden. Roland Rohde von der bundeseigenen Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing (Gtai) sagte, dass die lokalen Behörden wüssten, dass sie sanktioniert werden, wenn die Pandemie aus dem Ruder läuft „Für die wirtschaftlichen Schäden ihrer drakonischen Maßnahmen ist hingegen noch niemand gemaßregelt worden“, betont er.

Kaum ein Ökonom erwartet noch, dass China das selbst gesteckte Wachstumsziel von 5,5 Prozent im laufenden Jahr erreichen kann. Der Internationale Währungsfonds rechnet mit einem Wachstum von 4,4 Prozent.

Die Investmentbanken Bank of America, Barclays und die UBS erwarten eine Zunahme von 4,2 Prozent, Nomura sogar nur 3,9 Prozent. Erste chinesische Experten warnen sogar, dass es schwierig werde, die Wachstumsrate von 2020, ein Plus von 2,3 Prozent, zu erreichen.

>> Lesen Sie hier: Aktienabsturz, Wachstumseinbruch, Lockdown-Wahn – Der China-Crash

Vergangene Woche hatte Chinas Premierminister Li Keqiang so deutlich wie noch nie vor einem Einbruch der heimischen Wirtschaft gewarnt: Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stehe aktuell in mancher Hinsicht schlechter da als 2020 nach dem ersten Ausbruch der Pandemie, sagte der Regierungschef auf einer Videokonferenz mit offenbar mehr als hunderttausend Vertretern lokaler Regierungen, staatlicher Unternehmen und Finanzinstitute.

Steigende Arbeitslosigkeit bereitet Staatsführung Sorgen

Eine solche Dringlichkeitssitzung ist überaus ungewöhnlich und zeigt, wie groß die Sorge in Teilen der chinesischen Regierung ist, dass die Wirtschaft durch die strengen Corona-Maßnahmen stark belastet wird. Besonders die stark steigende Arbeitslosigkeit bereitet Li Sorgen. Er rief die Kader deshalb eindringlich dazu auf, mehr zu tun, um diese zu bekämpfen.

Viele Lieferketten sind aufgrund der Coronabeschränkungen abgebrochen. (Foto: dpa) Containerhafen in Schanghai

Der Regierungschef, der im Herbst aus dem Amt scheiden wird, hat bereits in den vergangenen Wochen mehrfach auf die wirtschaftlichen Schäden hingewiesen, die die Null-Covid-Strategie verursacht. Staats- und Parteichef Xi Jinping, der weiter im Amt bleiben will, betont dagegen stets, dass die Bekämpfung der Pandemie oberste Priorität hat.

Die deutsche Wirtschaft bekommt die Probleme in den Lieferketten ebenfalls immer stärker zu spüren. Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge hat sich durch die Lage in China der Materialmangel in der Industrie verschärft. Nahezu alle Schlüsselindustrien seien stark betroffen.

77,2 Prozent der Firmen klagten im Mai über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Rund jedes zweite Unternehmen, das unter Materialmangel litt, gab an, die aktuellen Lockdowns in China hätten die Situation weiter verschlimmert. Insbesondere die Autoindustrie ist hier betroffen.

Auch der Maschinenbau bekommt die Lieferengpässe zu spüren. Dabei habe „der China-Lockdown für uns wesentlich heftigere Auswirkungen als der russische Angriffskrieg“, warnte der Präsident des Branchenverbands Karl Haeusgen in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“.

Den Unternehmen fehlten Halbleiter und andere Elektronik-Bauteile, aber auch bei Metallen und Kunststoffen spitze sich die Lage wieder zu. Deshalb sei die bereits gesenkte Produktionsprognose wohl nicht mehr zu halten.

Mehr: Der perfekte Sturm – Wie schlimm wird die Krise für die Weltwirtschaft?