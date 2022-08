Konjunktur Industrie verzeichnet weniger Bestellungen im Juni – Auftragsminus aber geringer als erwartet

Die Unsicherheit durch den Ukrainekrieg belastet die Nachfrage in der Industrie weiterhin. Dabei gibt es besonders wenig Aufträge von außerhalb der Euro-Zone.

In Zeiten von Gaskrise und hoher Inflation ist die deutsche Industrie in eine anhaltende Auftragsflaute geraten. Die Bestellungen gingen im Juni den fünften Monat in Folge zurück - und zwar um 0,4 Prozent im Vergleich zum Mai, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilte.

Die von Reuters befragten Experten hatten zwar einen doppelt so starken Rückgang um 0,8 Prozent erwartet. Allerdings ergab sich für den Mai nach einer Revision ein Auftragsminus von 0,2 Prozent. In einem vorläufigen Wert war noch von plus 0,1 Prozent die Rede.

„Der fünfte Rückgang der Auftragseingänge in Folge zeigt, wie die deutsche Wirtschaft unter dem Nervenkrieg um das Gas und unter der hohen Inflation leidet“, erklärte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Der noch sehr hohe Auftragsbestand dürfte seiner Ansicht nach am Ende nicht verhindern, dass die wirtschaftlichen Probleme auf die Industrieproduktion durchschlagen werden: „Die Gefahr einer Rezession steigt.“

Der Wirtschaftsmotor stottert bereits. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte im Frühjahr gegenüber dem Vorquartal. Vielen Firmen setzen die Folgen des Ukrainekriegs und ein langfristig andauernder Gasmangel zu. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) spricht von der „größten Energiekrise in Deutschland“ - ausgelöst durch die starke Abhängigkeit von Russland. Nachfrage von außerhalb der Euro-Zone schwächelt Maßgeblich für die sinkenden Auftragseingänge im Juni war laut Statistikamt der Rückgang der Bestellungen von außerhalb der Euro-Zone um 4,3 Prozent. Für das gesamte Ausland ergab sich ein Rückgang von 1,4 Prozent. Dagegen stieg das Volumen der Aufträge aus dem Euroraum um 3,4 Prozent sowie das der Inlandsaufträge um 1,1 Prozent. „Beide wurden insbesondere durch Großaufträge beeinflusst“, teilten die Wiesbadener Statistiker dazu mit. Angesichts der erhöhten Unsicherheit durch den Ukrainekrieg und einer drohenden Gasknappheit verlaufe die Entwicklung der Nachfrage weiterhin schwach, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium: „Der Ausblick für die Industriekonjunktur bleibt bei abgekühltem Geschäftsklima zurückhaltend.“ Die stockende Abarbeitung alter Aufträge dürfte die Vergabe neuer Aufträge behindern, meint Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Ursache sei der gravierende Materialmangel, der sich durch den Taiwan-Konflikt noch zu verschärfen drohe: „Der Auftragsboom ist erst einmal vorbei.“ Mehr: Vermögensverteilung in Deutschland – Deutsche sind reicher als gedacht