Konjunktur Italien und Frankreich verzeichnen Wirtschaftswachstum

Die französische Wirtschaft genießt ein Plus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal – in Italien sind es sogar ein Prozent. Beide Ländern übertreffen die Prognosen.

Sowohl Frankreich als auch Italien übertreffen die Prognosen. (Foto: dpa) Konjunkturzuwächse

Paris, Rom Sowohl die französische als auch die italienische Wirtschaft sind nach dem Schwächeanfall zu Jahresbeginn wieder in der Wachstumsspur. Das Bruttoinlandsprodukt in Frankreich stieg zwischen April und Juni zum Vorquartal um 0,5 Prozent, wie das nationale Statistikamt Insee am Freitag auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich ein Plus von 0,2 Prozent erwartet, nach einem Minus von 0,2 Prozent im ersten Quartal.

Die Verbraucherausgaben gingen zwar im Frühjahr um 0,2 Prozent zurück. Die Geschäftsinvestitionen legten jedoch um 0,6 Prozent zum Vorquartal zu. Der Außenhandel steuerte einen Großteil zum Wachstum bei, da die Importe um 0,6 Prozent zurückgingen und die Exporte zugleich um 0,8 Prozent anzogen.

Die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone dürfte laut der Notenbank in Paris in diesem Jahr um 2,3 Prozent wachsen. Das Finanzministerium veranschlagt 2,5 Prozent. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Folgen der russischen Invasion in der Ukraine gelten als Hemmschuh für die Konjunktur. Dennoch ist die Arbeitslosigkeit zuletzt gesunken. Die Zahl der als arbeitssuchend gemeldeten Bürger sank im zweiten Quartal um 0,6 Prozent zum Vorquartal auf 2,944 Millionen. Zum Vorjahresquartal, das noch stärker von der Corona-Krise geprägt war, ergab sich sogar ein Rückgang um 15,6 Prozent. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Währenddessen ist auch die Wirtschaft in Italien kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um ein Prozent, wie das Statistikamt Istat am Freitag mitteilte. Experten waren im Schnitt von einem Zuwachs um 0,3 Prozent ausgegangen. Das Wachstum fällt auch wesentlich stärker aus als im ersten Quartal, als es 0,1 Prozent betragen hatte. Mehr: Deutsche Wirtschaft wächst im ersten Quartal viel stärker als gedacht – stagniert aber im zweiten