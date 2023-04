 Konjunktur: Neue Bankenkrise würde Deutschland in Rezession stürzen

Neue Turbulenzen im Bankensektor hätten laut einer IW-Studie gravierende Auswirkungen. Deutschlands Wirtschaft würde für mindestens zwei Jahre in die Rezession rutschen.

Sollte eine neue Bankenkrise entstehen, hätte das für die deutsche Wirtschaft nachhaltige Folgen. (Foto: dpa) Bankenviertel in Frankfurt

Berlin Trotz der jüngsten Unruhen im Bankensektor ist die Stimmung in der deutschen Wirtschaft gut. Die Unternehmen starten „mit einem guten Gefühl in den Frühling“, meldet das Ifo-Institut und beruft sich auf eigene Umfragen. Doch die Unsicherheit bleibt: Was, wenn sich die Bankenprobleme doch noch verschärfen?

Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat die Folgen einer solchen, möglichen Bankenkrise durchgespielt, die Simulation liegt dem Handelsblatt vor. Demnach würde „eine Bankenkrise Deutschland schon in diesem Jahr in eine Rezession stürzen“, heißt es in der Studie.

Eine Krise hätte demnach weitgehende Folgen für alle Bereiche der deutschen Volkswirtschaft: Die privaten Investitionen würden abstürzen, der private Konsum nachlassen, die Notenbanken in Europa und den USA müssten ihre Zinspolitik neu ausrichten. Am Ende würden neue Tumulte im Bankensektor die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr einen halben Prozentpunkt und im nächsten Jahr zwei Prozentpunkte Wirtschaftswachstum kosten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen