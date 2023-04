Konjunktur Notenbank: Griechische Wirtschaft wächst stärker als die deutsche

Es ist noch nicht allzu lange her, dass Griechenland in einer tiefen Schuldenkrise steckte. Nun sieht es danach aus, als würde das Bruttoinlandsprodukt abermals kräftig zulegen.

Yannis Stournaras sagte, das Land müsse an seinem Reformkurs und seiner Haushaltsdisziplin festhalten. (Foto: AP) Griechenlands Zentralbankchef Yannis Stournaras

Athen Die griechische Wirtschaft wird nach Prognose der dortigen Notenbank auch in diesem Jahr deutlich schneller wachsen als die deutsche. Das Bruttoinlandsprodukt werde voraussichtlich um 2,2 Prozent zulegen, sagte Zentralbankchef Yannis Stournaras am Freitag bei der Jahreshauptversammlung in Athen.

Bislang wurde nur von einem Plus von 1,5 Prozent ausgegangen, nach einem kräftigen Anstieg von 5,9 Prozent im vergangenen Jahr. Zum Vergleich: Nach der Prognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute für die Bundesregierung wird die deutsche Wirtschaft 2023 nur um 0,3 Prozent zulegen, nachdem es 2022 zu einem Plus von 1,8 Prozent gereicht hatte.

„Das größte Risiko für die wirtschaftlichen Aussichten Griechenlands in einer Zeit aufeinanderfolgender Krisen und erhöhter Unsicherheit wäre ein Verlust der Glaubwürdigkeit“, sagte Stournaras mit Blick auf die für den 21. Mai angesetzte Parlamentswahl. Das Land müsse an seinem Reformkurs und seiner Haushaltsdisziplin festhalten. Griechenland kam 2018 aus den internationalen Rettungsaktionen heraus – fast ein Jahrzehnt, nachdem eine Schuldenkrise das Land dazu gezwungen hatte, finanzielle Hilfe von seinen europäischen Partnern und dem Internationalen Währungsfonds im Gegenzug für Sparmaßnahmen anzunehmen.

Griechenland muss mittelfristig nachhaltige Überschüsse im Primärhaushalt – das ist der Staatshaushalt ohne die Kosten für den Schuldendienst – von etwa zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erzielen. Von allen politischen Kräften seien „Umsicht und Verantwortung gefordert, um das Klima des Vertrauens in die Aussichten der griechischen Wirtschaft aufrechtzuerhalten“, sagte der Notenbankchef.

