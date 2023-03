Die Wirtschaftsweisen erwarten für 2023 nur minimales Wachstum. Andere Industrieländer hingegen kommen mit Schwung aus der Krise. Was läuft dort besser?

Ökonomen rechnen für 2023 allenfalls mit einem geringen BIP-Wachstum für Deutschland. (Foto: dpa) Containerhafen Duisburg

Berlin Deutschland fällt bei den wirtschaftlichen Aussichten im internationalen Vergleich weiter zurück. Die Wirtschaftsweisen erwarten für 2023 bloß ein Wachstum von 0,2 Prozent, wie sie am Mittwoch bekannt gaben. Gründe sind die hohe Inflation, Probleme im Außenhandel und ein Zusammenbruch der Bauwirtschaft. 2024 soll das Wachstum dann bei 1,3 Prozent liegen.

Gemessen an vergleichbaren Ländern steht die Bundesrepublik damit schlecht da. Das zeigen neue Zahlen der Industrieländerorganisation OECD zu den führenden Wirtschaftsnationen der G20. Nur in fünf dieser Länder sind die Wachstumsaussichten in den nächsten zwei Jahren schlechter als in Deutschland – darunter vor allem Sonderfälle wie Russland oder die Türkei.

Vieles spricht zudem dafür, dass die deutsche Wirtschaft 2023 nicht einmal ein schwaches Wachstum schafft, also noch unter der Prognose der Wirtschaftsweisen bleibt. Diese entstand vor den Turbulenzen am Bankenmarkt in den vergangenen Tagen. Experten erwarten, dass diese Folgen für die konjunkturelle Entwicklung haben werden.

