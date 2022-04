Konjunktur Nur noch 2,2 Prozent Wachstum, aber 6,1 Prozent Inflation: Bundesregierung korrigiert Prognose

Berlin Die Bundesregierung will angesichts der Folgen des Ukrainekriegs ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr deutlich senken. 2022 soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur noch um 2,2 Prozent wachsen, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Im Januar war die Regierung noch von einem Plus von 3,6 Prozent ausgegangen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellt die neue Prognose am Mittwoch vor.

Die Unsicherheiten des Kriegs seien hoch, hieß es aus Regierungskreisen, und die Risiken für die Konjunktur deutlich. „Eine Verschlechterung der aktuellen Lage – vor allem mit Blick auf die Energieversorgung – könnte die Konjunkturerwartungen noch mal dämpfen“, hieß es.

Die Bundesregierung ist mit ihrer Prognose deutlich pessimistischer als die führenden Wirtschaftsinstitute. Diese hatten kürzlich ihre Projektion von 2,7 Prozent BIP-Wachstum für das laufende Jahr veröffentlicht.

Einen kleinen Teil des wirtschaftlichen Schadens soll die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr wieder aufholen, erwartet die Regierung. Für 2023 steigert sie ihre Wachstumsprognose auf 2,5 Prozent. Zuvor lag sie bei 2,3 Prozent.

Inflation soll deutlich höher ausfallen

Die substanziellen Risiken durch den Ukrainekrieg sehen die Regierungsvertreter insbesondere durch die hohen Preise, vor allem durch die rasant gestiegenen Energiekosten, sowie durch gestörte Lieferketten ausgelöst.

Für die Inflationsrate rechnet die Regierung laut Reuters mit 6,1 Prozent für das laufende Jahr. Die Schätzung von Ende Januar würde damit nahezu verdoppelt. Für 2023 wird etwas Normalisierung erwartet. Dann soll die Teuerung bei 2,8 Prozent liegen. Im Januar lag die Prognose noch bei zwei Prozent.

Ob es zu diesem deutlichen Rückgang der Inflation kommen wird, stellen die Ergebnisse einer am Montag veröffentlichen Umfrage jedoch infrage. Ein Viertel der 1100 befragten Firmen rechnet erst im zweiten Halbjahr dieses Jahres mit der Hauptbelastung durch die höheren Energiepreise. Ein weiteres Viertel erwartet das erst 2023, zeigt die Umfrage des Ifo-Instituts im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen. Die Verzögerung hängt vor allem damit zusammen, dass einige Firmen langfristige Lieferverträge für Strom und Gas haben.

Die Umfrage macht aber deutlich, dass Teile der Wirtschaft schon jetzt Konsequenzen aus den hohen Energiepreisen ziehen wollen. 46 Prozent geben an, Investitionen zurückzustellen. Produktionsstopps oder Verlagerungen von Betriebsstätten ins Ausland halten allerdings nur sechs Prozent der Firmen für wahrscheinlich. Knapp 90 Prozent gehen davon aus, die eigenen Preise für ihre Produkte erhöhen zu müssen. Elf Prozent denken darüber nach, energieintensive Geschäftsfelder aufzugeben, 14 Prozent erwägen einen Arbeitsplatzabbau in Deutschland.

Ifo-Geschäftsklimaindex steigt überraschend

Trotz dieser Belastungen ist die Stimmung in der deutschen Wirtschaft überraschend gestiegen. Der Ifo-Index zur Lage des Geschäftsklimas ist im April auf 91,8 Punkte geklettert, wie das Institut am Montag bekannt gab. Im März lag der Index, der auf einer Umfrage unter 9000 Managern basiert, bei 90,8 Punkten.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang gerechnet. „Nach dem ersten Schock über den russischen Angriff zeigt die deutsche Wirtschaft sich widerstandsfähig“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der staatlichen KfW-Förderbank, erklärte, die Unternehmen hätten einen Teil des Schockabsturzes aus dem Vormonat korrigiert. Sprich: Im März, direkt nach Ausbruch des Ukrainekriegs, hatten die Manager die Folgen wohl erst einmal stärker gesehen, als sie sich jetzt auf den zweiten Blick darstellen.

Ifo-Präsident Fuest wies allerdings auf eine gefährliche Entwicklung hin: „Die Baukonjunktur, in den letzten Jahren eine Konjunkturstütze, bricht ein – Lieferengpässe und massive Preissteigerungen zeigen Wirkung.“

Der Bausektor entwickelte sich in der Vergangenheit häufig weitgehend losgelöst von der konjunkturellen Großwetterlage. In der Coronapandemie hatte die Branche die ansonsten in vielen Bereichen einbrechende Wirtschaft gestützt. Doch die aktuelle Situation scheint nun auch nicht mehr vor dem Bau haltzumachen. Im Bauhauptgewerbe ist das Geschäftsklima auf den niedrigsten Wert seit Mai 2010 abgestürzt. Die Geschäftserwartungen des Sektors waren noch nie so pessimistisch seit der Wiedervereinigung.

