Konjunktur OECD dampft Konjunkturprognosen deutlich ein – deutsche Wirtschaft am Tiefpunkt

Berlin Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine schwächt die Aussichten der Weltwirtschaft noch stärker als erwartet. Die OECD hat ihre Prognose für das globale Wachstum in diesem Jahr am Montag auf drei Prozent gesenkt. Für 2023 rechnet die Industriestaaten-Organisation mit nur noch 2,2 Prozent. Das wären für nächstes Jahr 0,6 Prozentpunkte weniger als noch im Juni erwartet. „Die Welt zahlt einen hohen Preis für die russische Aggression in der Ukraine“, sagte OECD-Generalsekretär Mathias Cormann.

Bei der Teuerung ist ebenfalls wenig Besserung in Sicht. Vor allem die hohen Energiepreise werden laut der Organisation dafür sorgen, dass die Inflation zwar etwas zurückgeht, aber weiter deutlich über dem Ziel der Notenbanken von rund zwei Prozent bleibt.

Die Inflationsrate in den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern soll laut OECD-Prognose 2022 bei 8,3 Prozent liegen. 2023 werden es vermutlich 6,6 Prozent sein. Beide Werte sind höher als zuletzt erwartet.

Die OECD rechnet grundsätzlich nicht mit einer globalen Rezession, wie Cormann erklärte: „Aber es gibt enorme Abwärtsrisiken.“ Dazu zählt die Organisation die Gefahr noch höherer Nahrungsmittel- und Energiepreise, die viele Menschen in die Armut treiben könnten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Auch Engpässe bei der Gasversorgung im Winter werden genannt. Laut einer Modellrechnung der OECD werden die europäischen Gasspeicher bis Oktober zwar durchschnittlich zu mehr als 90 Prozent gefüllt sein. Doch das allein reiche nicht: Europa komme nur ohne Mangel durch den Winter, wenn der Gasverbrauch im Vergleich zu den vorigen vier Jahren um mindestens zehn Prozent sinke. Ansonsten komme es bei einem kalten Winter schon im Januar 2023 zu einem Gasmangel, bei einem normalen Winter im Februar.

Die Speicher in Europa füllen sich stetig. (Foto: dpa) Gasspeicher in Sachsen-Anhalt

Zusätzliche Preissteigerungen und Probleme bei der Gasversorgung könnten das Wachstum laut OECD-Prognose um weitere 1,25 Prozentpunkte im kommenden Jahr drücken. Damit würde vielen Ländern für das Gesamtjahr 2023 eine Rezession drohen.

>> Lesen Sie hier: Darum bedeutet der hohe Gasspeicher-Füllstand in Deutschland keine Entwarnung

Deutschland kommt an einer solchen wirtschaftlichen Entwicklung selbst ohne zusätzliche Belastungen nicht vorbei, prognostiziert die OECD. Die Bundesrepublik kristallisiert sich zunehmend als Konjunkturbremse heraus. Bei keinem OECD-Staat hat die Organisation die Wachstumsaussicht für das laufende Jahr so weit nach unten korrigiert. Für 2022 erwarten die Expertinnen und Experten nur noch ein Plus von 1,2 Prozent, das ist fast ein Drittel weniger als noch im Juni geschätzt.

Nächstes Jahr sieht die OECD Deutschland in eine Rezession rutschen. Die Wirtschaft werde dann um 0,7 Prozent schrumpfen. Zuletzt hatte die Organisation noch ein Wachstum von 1,7 Prozent prognostiziert.

Ifo-Institut rechnet mit Rezession

Immer mehr spricht dafür, dass eine derart schwache wirtschaftliche Entwicklung eintritt. So ist die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen so schlecht wie seit den Anfängen der Coronakrise nicht mehr. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im September von 88,6 auf 84,3 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2020, wie das Münchener Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte.

>> Lesen Sie hier: „Ich mache mit jedem Brötchen Verlust“: Ein Unternehmerland am Limit

Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 87 Punkte gerechnet. „Die deutsche Wirtschaft rutscht in eine Rezession“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. „Der Pessimismus mit Blick auf die kommenden Monate hat deutlich zugenommen.“ Die Befragten äußerten sich zu Geschäftslage und Aussichten noch skeptischer als zuletzt.

Die Industrie schaue mit großer Sorge auf das nächste halbe Jahr, erläuterte Fuest. „Die Erwartungen waren zuletzt im April 2020 so pessimistisch.“ Die Stimmung habe sich in nahezu allen Branchen verschlechtert.

Der gesamte Ifo-Index signalisiere mehr denn je eine Rezession im Winterhalbjahr, betonte Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. Der Energiepreisschock lasse die Kaufkraft der Konsumenten einbrechen und mache die Produktion vieler Unternehmen unrentabel. „Deutschland ist durch die massiv verteuerten Energieimporte ärmer geworden“, sagte Krämer.

Die hohen Energiekosten weiten sich zunehmend auf die Verbraucherpreise insgesamt aus. Die OECD erwartet für Deutschland 2022 eine Inflationsrate von 8,4 Prozent, 2023 dann von 7,5 Prozent. Das sind 1,2 beziehungsweise 2,8 Punkte mehr als bisher. „Die Inflation wird hoch bleiben“, sagte OECD-Chefvolkswirt Alvaro Pereira.

Mehr: Niedrigster Wert seit 2020: Stimmung der deutschen Wirtschaft verschlechtert sich.